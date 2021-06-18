💵 Стоит ли работа бухгалтера 5000 рублей? Только отчетность сдать, ООО на УСН

Сколько брать бухгалтеру за работу? ООО, УСН 15%, заблокирован счет. Нужно сдать отчетность. А другие бухгалтеры спорят, стоит ли такая работа 3000, или нужно брать не менее 5000 рублей. А то и 10 тыс.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Сориентируйте пожалуйста, сколько сейчас стоит работа за нулевку. Москва. Компанию зарегистрировали в январе, просят сейчас сдать отчётность, так как счёт заблокировали и внести данные. До сегодняшнего дня операций было мало по р/с».

В комментариях пишут, что раз движения по счету есть, это не нулевка. И заодно уточнили систему налогообложения. Автор пишет, что УСН «доходы минус расходы». На это пишут:

«То есть, сдать отчетность за 1 кв. 2021 только? Если да, я бы 3000 руб. где-то озвучила».

После этого в комментариях зашел спор, что не нужно так уж сильно демпинговать. Сами же потом жалуются, мол, обесценили труд бухгалтера.

«Вам и 5000 так же дадут, как и 3000. И так же не дадут, если не хотят. И также торговаться будут даже, если 1000 объявите. Так зачем говорить меньше?».

Кто-то пишет, что не может просить больше, чем брала раньше:

«Это да, я как-то все время не могу больше просить».

На это пишут:

«„Надо, Федя, надо“ ©. Не получится иначе выжить. Вы же видите, как рынок падает. И надо его стараться удержать, а не наоборот.

P.S. Мне только что предложили конторы, платили ниже рынка бухгалтеру, по дружбе. Я сразу подняла цену в 2 раза и отдала подруге. Ее задача поднять ещё процентов на 40-50 в течении месяца-двух, от первоначальной. В итоге с 15 до 40 планируем. И ничего, все согласились».

В итоге решили, что 5000 рублей вполне разумная цена. Но только за нулевку:

«5000 р. — это если только сделать отчеты на основании имеющихся введённых (!) данных За какую сумму Вы будете вводить информацию: выписки, поступления, ЗП и налоги — это уже сверху, и не продешевите!».

Кто-то пишет, что минимум — 10 тыс. руб.:

«Нулевка 5000 р. нормально, но вы же сказали, что есть операции, это уже равно обычная отчётность, минимум 10 000 руб.».