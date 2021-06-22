Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Сотрудник может уволиться, не выходя из отпуска по уходу за ребенком

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Трудовые отношения
Версия для печати

Сотрудник может уволиться по собственному желанию в период отпуска по уходу за ребенком. Писать заявление на выход из такого отпуска не надо.

Такое разъяснение дал Роструд на сайте Онлайнинспекция.рф.

ТК не запрещает написать заявление на увольнение по собственному желанию период отпуска по уходу за ребенком.

Поэтому работодатель не может требовать от работника первоначально написать заявление на выход из отпуска, а потом — заявление на увольнение.

Если сотрудница напишет заявление на увольнение, находясь в отпуске по уходу за ребенком, то двухнедельный срок уведомления будет приходиться на период отпуска.

Более подробно об увольнении декретниц — читайте тут.

Подборка полезных мероприятий

Разместить