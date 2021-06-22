Сотрудник может уволиться, не выходя из отпуска по уходу за ребенком

Сотрудник может уволиться по собственному желанию в период отпуска по уходу за ребенком. Писать заявление на выход из такого отпуска не надо.

Такое разъяснение дал Роструд на сайте Онлайнинспекция.рф.

ТК не запрещает написать заявление на увольнение по собственному желанию период отпуска по уходу за ребенком.

Поэтому работодатель не может требовать от работника первоначально написать заявление на выход из отпуска, а потом — заявление на увольнение.

Если сотрудница напишет заявление на увольнение, находясь в отпуске по уходу за ребенком, то двухнедельный срок уведомления будет приходиться на период отпуска.