💸 Работник трудоустроен, но в ПФР не видно поступлений. Как проверить факт трудоустройства?

По словам работодателя, сотрудник официально трудоустроен. Но в ПФР не отображаются отчисления. В чем тут проблема, работодатель не договаривает, или у ПФР проблема?
Спросили в «Красном уголке бухгалтера».
«Знакомая уже как полгода официально (как её заверили) работает у нового собственника (ИП) детского садика. На днях проверила в ПФ, были ли отчисления за неё от предприятия в течение всего этого периода. Оказалось, что до сих пор не было. Я так подозреваю, что навряд ли её официально там устроили. Но я в этом не сильно понимаю. Ваше мнение?».
В комментариях спросили, подписывала ли она с работодателем трудовой договор.
«А вообще она трудовой договор с нанимателем подписывала?».
Автор пишет, что по ее словам, подписывала. На это ответили:
«Тогда пусть требует копию на руки (второй экз., в смысле). И не надо бояться, требование совершенно законное».
Кто-то предлагает напрямую в ПФР разбираться:
«В ПФР идти и разбираться. Мне недавно из ПФР пришло требование пересдать РСВ в ИФНС за 2019г. В ПФР за 3 кв. нет сведений на половину сотрудников. На вопрос как такое могло произойти, если рсв сдавался на всех один, а отобразилась только половина мне сказали разбирайтесь с ИФНС. А то штраф».
Пишут, что да, бывало такое:
«Та же ерунда была. У них что-то опять криво село».
Автор пишет, что ей точно так же все объяснили:
«Так и ей объяснили, что просто данные пока не появились. Вот тут и хотел уточнить, бывает ли такое? Или работодатель брешет».
На это пишут, что такое точно бывает:
«Точно бывает. У меня ПФР половину стажа, хотя я лично все сдавала».
Кто-то предложил напрямую у работодателя спросить.
«Пусть спросит у ИП этот вопрос. Кстати договор должен быть о принятии на работу».
Автор пишет, что спрашивала, ей ответили утвердительно.
«ИП говорит, что трудоустроена, социалки платит, но вот только в ПФ они чего то не отображаются».
Советуют в МФЦ обратиться:
«Можно спросить в МФЦ, показав копии платëжек за взносы».
А еще совет — на сайте ПФР проверить данные:
«Электронную трудовую книжку посмотрите в личном кабинете ПФ. Сразу увидите, есть ли запись о приёме».
Автор спросил, если у нее бумажная ТК, все равно вносят:
«У неё бумажный вариант, сдавала, или это не имеет значения и всё вносится?».
На это пишут, что в любом случае все внесут:
«СЗВ-ТД на работника подаётся в любом случае».
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