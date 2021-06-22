💸 Работник трудоустроен, но в ПФР не видно поступлений. Как проверить факт трудоустройства?

По словам работодателя, сотрудник официально трудоустроен. Но в ПФР не отображаются отчисления. В чем тут проблема, работодатель не договаривает, или у ПФР проблема?

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Знакомая уже как полгода официально (как её заверили) работает у нового собственника (ИП) детского садика. На днях проверила в ПФ, были ли отчисления за неё от предприятия в течение всего этого периода. Оказалось, что до сих пор не было. Я так подозреваю, что навряд ли её официально там устроили. Но я в этом не сильно понимаю. Ваше мнение?».

В комментариях спросили, подписывала ли она с работодателем трудовой договор.

«А вообще она трудовой договор с нанимателем подписывала?».

Автор пишет, что по ее словам, подписывала. На это ответили:

«Тогда пусть требует копию на руки (второй экз., в смысле). И не надо бояться, требование совершенно законное».

Кто-то предлагает напрямую в ПФР разбираться:

«В ПФР идти и разбираться. Мне недавно из ПФР пришло требование пересдать РСВ в ИФНС за 2019г. В ПФР за 3 кв. нет сведений на половину сотрудников. На вопрос как такое могло произойти, если рсв сдавался на всех один, а отобразилась только половина мне сказали разбирайтесь с ИФНС. А то штраф».

Пишут, что да, бывало такое:

«Та же ерунда была. У них что-то опять криво село».

Автор пишет, что ей точно так же все объяснили:

«Так и ей объяснили, что просто данные пока не появились. Вот тут и хотел уточнить, бывает ли такое? Или работодатель брешет».

На это пишут, что такое точно бывает:

«Точно бывает. У меня ПФР половину стажа, хотя я лично все сдавала».

Кто-то предложил напрямую у работодателя спросить.

«Пусть спросит у ИП этот вопрос. Кстати договор должен быть о принятии на работу».

Автор пишет, что спрашивала, ей ответили утвердительно.

«ИП говорит, что трудоустроена, социалки платит, но вот только в ПФ они чего то не отображаются».

Советуют в МФЦ обратиться:

«Можно спросить в МФЦ, показав копии платëжек за взносы».

А еще совет — на сайте ПФР проверить данные:

«Электронную трудовую книжку посмотрите в личном кабинете ПФ. Сразу увидите, есть ли запись о приёме».

Автор спросил, если у нее бумажная ТК, все равно вносят:

«У неё бумажный вариант, сдавала, или это не имеет значения и всё вносится?».

На это пишут, что в любом случае все внесут:

«СЗВ-ТД на работника подаётся в любом случае».