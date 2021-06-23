💥 По одной и той же недоимке сначала списывают налоговики, а потом приставы. Случай не единичный

Налоговики блокируют счет и списывают недоимку. При этом, если на счете нет требуемой суммы — уходит заявка к приставам. В итоге выходит так, что сначала списание проделывают налоговики, а потом — приставы. А бизнесу приходится потом оспаривать второе взыскание.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Как весело теперь у нас стало быть мелким предпринимателем. Из-за ковида образовалась у меня задолженность по налогам за прошлый год. У меня работа с маркетплейсами, поэтому — остатков складских много, а выручки мало и она приходит потом.

Приходит Требование на оплату, потом на блокировку. Думаю, пускай будет блокировка, копеечка будет падать, налоговая будет списывать. Соответственно, долг 40 тыс. руб., блокировка 40 тыс. руб., списывают. за месяц списали.

И только прошел последний платеж, тут бац — взыскание от ФССП. Звоню в ФССП, извещают, что общее взыскание на эту же сумму, выставили Требование на 1/8 части бывшей задолженности.

Звоню в ИФНС, выясняю. Оказывается, теперь, если ИФНС выставляет Требование на взыскание суммы и этой суммы нет на счете, то автоматически формируется и уходит заявка на эту же сумму в ФССП, которые делают то же самое.

Соответственно, у меня заблокирован счет на 40 тыс. руб., у меня списано 40 тыс. руб. и с меня еще ФССП списывают 40 тыс. руб.

Отсюда вопрос — зачем одному карательному органу дублировать те же полномочия второму карательному органу, причем, в столь короткий срок?! Зачем они делают одно и то же?! Как выжить мелкому предпринимателю?».

В комментариях пишут, что в их случае удалось дозвониться до пристава и все быстро развернуть.

«Я это проходила, к сожалению... Дозвонилась приставу, говорю, что за нафиг?! Налоговая списала всё, а вы свои списульки выслали, хоть бы сверились сначала! Пристав извинился, в течение суток, кажется, или дня всё отменили».

Но это людям, судя по всему, повезло. Об этом и пишут:

«Очень вам повезло. Нам — ни разу. Деньги приставы сами не возвращают, никуда они не звонят — не заинтересованы. Очереди — ужас. Да и со справками и платёжками 100 раз сходишь, покланяешься и покричишь. Нет у них затинтересованности вам деньги отдавать».

Кто-то пишет, что приставы снимут взыскание только при отзыве из налоговой.

«Отзыв из налоговой должен быть — со слов должника вряд ли снимут и отзовут эту фигню из банка. Пристав мне сама заявила: если будет отзыв из налоговой, то мы сразу отзовем все из банка. То, что снимают приставы, за исключением пошлины, все уходит в налоговую. Возврат денег делает налоговая. Приставы возвращают пошлину».

У кого-то случай один в один:

«У меня была такая же ситуация в прошлом году, тоже два ареста на одну и ту же сумму — один от налоговой, другой от ФССП. Когда на р/с поступили деньги, списали и те, и другие.

Немного позже, я точно не помню через сколько дней, но не более 20 точно, ФССП деньги на р/с вернули обратно, сами, без каких бы то ни было заявлений с моей стороны. Зачем две структуры накладывают арест, я не знаю, но имейте в виду, что при поступлении на р/с суммы большей, чем „один“ арест, снимут сначала обе суммы, т е и ФНС и ФССП каждый себе».

А кто-то пишет, что у них директор катался к приставам сам, звонить без вариантов:

«У нас гена мотылялся в ФССП. Звонить без вариантов. Да и как пояснять по телефону, что ФНС уже сама всё списала и пока списывалось, уже успела 2 раза взыскания за счёт имущества выкатить. В итоге приставы возвращали своё 2-х кратное излишнее списание. Но это только как итог личных визитов к приставу и его начальству, ну и бумазеи из ФНС, признающих факт отзыва».