Самозанятые и удаленщики тоже обязаны вакцинироваться. А в обязательные 60% учитывают только привитых

Самозанятые и удаленщики обязаны вакцинироваться наравне с остальными сотрудниками. Кроме того, в обязательные 60% учитываются только привитые. Переболевшие с антителами — нет.

В штабе положительно ответили на вопрос, входят ли самозанятые и работающие удаленно в общий штат при определении процента вакцинированных.

В сообщении оперштаба также уточнили, что в расчет принимаются только те сотрудники предприятий, которые работают в Москве.

«В 60% учитываются исключительно работники (сотрудники), получившие вакцинацию. Они могут быть привиты любой зарегистрированной вакциной», — отмечают в оперштабе.

В оставшиеся 40%, говорится в сообщении, входят те, кто имеет временные медицинские отводы от вакцинации, те, кто переболел COVID-19, а также других лица «на усмотрение самих организаций».

Непривитых сотрудников обязаны отстранить от работы. Зарплату им не начислят, стаж для отпуска — тоже.

Ранее специалисты горячей линии говорили, что самозанятым не надо прививаться, так как на них не распространяется положение об обязательной вакцинации. В нем прописано, что вакцинировать надо только «работающие на основании трудового договора, гражданско-правового договора в организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере…».