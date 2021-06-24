Отстраненный непривитый сотрудник может оспорить это в суде. Хотя суды на стороне работодателей

Отстранение непривитого сотрудника от работы — законно. Но сотрудник может обжаловать отстранение в суде. Правда, с туманными перспективами.

Об этом сообщил зампред Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков, пишут «ТАСС».

«По тем комментариям, которые мы получили от наших юристов, — это законно. Почему? Потому что данное решение основывается на постановлении санитарного врача, которые вводит определенные обязательные нормы для присутствия на работе сотрудников определенных категорий, отраслей.

В случае, если они эти условия не выполняют, они от работы отстраняются. Соответственно, при отстранении от работы заработная плата не выплачивается. Для возвращения к работе необходимо выполнить условия, определенные санитарным врачом, то есть, вакцинироваться. <...>

Любое решение можно обжаловать в суде.

Просто в данном случае, честно говоря, положительные судебные перспективы не очень просматриваются», — сказал он.

На «Клерке» сегодня писали, что отстранение о работы непривитых сотрудников суды признают законным.

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