Отстраненный непривитый сотрудник может оспорить это в суде. Хотя суды на стороне работодателей

Отстранение непривитого сотрудника от работы — законно. Но сотрудник может обжаловать отстранение в суде. Правда, с туманными перспективами.
Об этом сообщил зампред Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков, пишут «ТАСС».
«По тем комментариям, которые мы получили от наших юристов, — это законно. Почему? Потому что данное решение основывается на постановлении санитарного врача, которые вводит определенные обязательные нормы для присутствия на работе сотрудников определенных категорий, отраслей.
В случае, если они эти условия не выполняют, они от работы отстраняются. Соответственно, при отстранении от работы заработная плата не выплачивается. Для возвращения к работе необходимо выполнить условия, определенные санитарным врачом, то есть, вакцинироваться. <...>
Любое решение можно обжаловать в суде.
Просто в данном случае, честно говоря, положительные судебные перспективы не очень просматриваются», — сказал он.
На «Клерке» сегодня писали, что отстранение о работы непривитых сотрудников суды признают законным.
Кроме того, было еще несколько публикаций по теме:
- Самозанятые и удаленщики тоже обязаны вакцинироваться. А в обязательные 60% учитывают только привитых.
- Непривитых сотрудников обязаны отстранить от работы. Зарплату им не начислят, стаж для отпуска — тоже.
- За непривитых сотрудников компаниям планируют приостанавливать деятельность, а не штрафовать.
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