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Упростите работу с самозанятыми и поручите выплаты Тинькофф

👆 Самозанятым помогут создать свой профсоюз

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Рубрика Самозанятые
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Самозанятые, которые работают через цифровые платформы, должны иметь собственные профсоюзы, чтобы отстаивать трудовые права и участвовать в обсуждении законопроекта о платформенной занятости, который готовит Минтруд.

Об этом заявил председатель «Справедливой России» Сергей Миронов.

«Платформенная занятость уже лишила миллионы людей восьмичасового рабочего дня, оплачиваемых больничных и отпусков. По факту самозанятые — это те же самые наемные работники, которых просто лишили базовых трудовых прав и социальных гарантий. Ещё у этих работников нет ни профсоюзов, ни любой другой самоорганизации, чтобы хоть как-то отстаивать свои права. У тех же таксистов и курьеров агрегатор отберет ту часть выручки, которую посчитает нужной, и они даже не могут это оспорить. Боюсь, что и новый законопроект Минтруда о платформенной занятости примут без учета их интересов», — сказал он.

Он отметил, что авторы законопроекта обсуждают детали будущего документа с представителями крупнейших цифровых платформ, и ничего не обсуждают с самими работниками.

«Закон должен учитывать позицию и интересы всех сторон, поэтому писать его так кулуарно нельзя», — сказал Миронов.

Он также призвал самозанятых, работающих через цифровые платформы, создавать свои профсоюзы.

«Я обращаюсь к таксистам, курьерам, репетиторам и мастерам: создавайте свои профсоюзы и не позволяйте решать вашу судьбу за вас. Обращайтесь в отделение нашей партии, Центр защиты прав граждан, мою интернет-приемную. Мы окажем вам всю необходимую организационную и юридическую помощь для создания профсоюзов», — заявил Сергей Миронов.

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Упростите работу с самозанятыми и поручите выплаты Тинькофф