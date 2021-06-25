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Недоимку списали, а счет все равно заблокирован. Долго ли ждать разблокировку?

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Рубрика Налоги, взносы, пошлины
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Бухгалтеры выясняют, как долго будет длиться блокировка счета после того, как недоимку с него уже списали. Кому-то на следующий день разблокируют, а у кого-то и три недели не предел.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«На какой срок сейчас налоговая блокирует счет при недоимке? Вот они списали по решению, когда счет ожить должен? 5 дней? Месяц? А то меня директор пытается склонить к поездке, а я по такой жаре не жажду туда добираться».

В комментариях советуют проверить при помощи сервиса на сайте ФНС.

Кроме того, кто-то пишет, что на следующий день после списания недоимки счет «оживает», у кого-то через два дня.

А у кого-то больше трех недель блокировку держали:

«У нас рекорд три с лишним недели при активных звонках и руганью с ИФНС. Но налоговики морозятся и валят на казначейство, которое якобы присылает подтверждение с задержкой».

Похоже, разблокируют как кому повезет. А еще недавно на «Клерке» писали, что могут сначала налоговики списать, а потом еще и приставы. Приставам отправляют на взыскание, если на счете денег нет.

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Как налоговики контролируют ИП в 2021 году». Он пройдет 23 июля, начало в 11:00 по Москве.

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