📝 Трудовой договор с иностранцем можно расторгнуть, если в нем прописан способ наличного расчета по зарплате

Если в трудовом договоре с иностранцем прописан способ выплаты зарплаты наличными из кассы, то этот договор можно расторгнуть.

На это обратил внимание Роструд при ответе на вопрос с сайта Онлайнинспекция.рф.

Из вопроса следует, что компания заключила договор с иностранцем. В нем указано, что выплата зарплаты работнику производится по наличному расчету через кассу.

Через некоторое время на предприятии спохватились, так как выплата зарплаты нерезиденту — только по безналу. Иначе — штраф.

Работник отказывается открывать расчетный счет в банке для перечисления зарплаты.

В Роструде отметили, что в этом случае трудовой договор заключен с нарушением законодательства.

Его можно расторгнуть по п.11 ч. 1 ст. 77 ТК.

О штрафах за выплату зарплаты иностранцу наличкой — читайте тут.