Поможет ли бухгалтерский профсоюз против беспредела налоговиков?

У бухгалтеров наболело: хамское отношение налоговиков, забрасывание требованиями, отправление им огромного количества документов, а в результате все равно оказываешься в проигрыше. Как бороться, кроме жалоб? Есть предложение создать бухгалтерский профсоюз.

Негодуют в «Красном уголке бухгалтера».

«Вообще, существует ли формат круглого стола с налоговыми инспекторами? По телефону разъясняешь их неправоту, бросают трубку! То бишь, им хамить можно, орать в трубку можно, а мы чуть что, „вы не имеете право со мной так разговаривать“ говорит мне инспекторша, где направила мне требование об уплате, я сверила и в этот день оправила!

Она мне заявляет, что же я не прикрепила платежки? А через месяц блокирует и снимает те же суммы!

И как я должна ей спокойно отвечать, ой, какие молодцы, сняли сами, умнички? Так она хотела?».

В комментариях пишут, что лучше всего на налоговиков действуют жалобы:

«Только жалобы на них действуют. Но иногда не хватает времени на это».

А кто-то считает, что и жалобы не помогут, нужен бухгалтерский профсоюз:

«Вообще все бесполезно, нужно объединять наш бух. профсоюз и писать, писать, писать. Посмотрите на рестораторов, 3 года работы и вот НДС убрали. Нужно менять систему списания или контроля или что там у них еще».

Кто-то сомневается, что профсоюз легко организовать:

«Про профсоюз — давно пора организовать. Но сложно технически. У рестораторов, как минимум, уже давно есть ассоциация, благодаря которой они более-менее объединены уже много лет».

А кто-то считает, что организовать не сложно, но нужно найти сильного лидера:

«Ну не так и сложно сделать свой профсоюз, но нужно найти сильного организатора и самое главное нужно, чтобы люди увидели что реально им даст участие в этом деле».

Собственно, проблема как раз в лидере, который будет этим заниматься на общественных началах:

«В этом-то и проблема. Найти человека, который будет как паровоз и ещё на общественных началах».

Возможно, стоит искать нескольких, которые будут тянуть по очереди.