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💵 С выплаты за вынужденный прогул восстановленному сотруднику уплачиваем НДФЛ и страховые взносы

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Рубрика НДФЛ
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Сотруднику, восстановленному по решению суда, работодатель должен выплатить средний заработок за время вынужденного прогула. С данной выплаты надо уплатить НДФЛ и страховые взносы.

Данное разъяснение следует из письма Минфина от 10.06.2021 № 03-15-06/45792.

Сумма выплаченного среднего заработка за время вынужденного прогула облагается страховыми взносами в общеустановленном порядке. Также с данной суммы надо удержать и перечислить в бюджет НДФЛ.

Ранее на «Клерке» писали, что восстановленному по суду работнику надо выплатить средний заработок за время вынужденного прогула. Даже если работодатель планирует обжаловать решение суда.

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