Если работника восстановили через суд, ему платят зарплату за прогул. Даже если будет обжалование

Восстановленному по суду работнику надо выплатить зарплату за вынужденный прогул. Даже если решение суда планируется обжаловать.
На это обратил внимание Росстат, отвечая на вопрос на сайте Онлайнинспекция.рф.
Работодатель обязан восстановить сотрудника на работе по решению суда.
В день отмены приказа об увольнении восстановленному работнику выплачивается зарплата за вынужденный прогул.
Даже если работодатель не согласен с решением суда и планирует его обжаловать.
Восстанавливаем работника по решению суда — читать тут.