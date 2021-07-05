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Как уволить сотрудника, который написал в один день заявление на отпуск и тут же ушел с работы?

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Рубрика Трудовые отношения
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Сотрудник одним днем принес заявление на отпуск и ушел с работы. Руководство компании против, хочет его уволить. Как это правильно сделать?

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Подскажите, пожалуйста, как правильней действовать в ситуации: сотрудник работает с 01.12.2020г, в отпуске не был.

Сегодня (пост от 02.07.21, прим. ред.) принес заявление на отпуск со 02.07.21, подписанное 02.07.21 и ушёл с работы.

Руководитель планирует его уволить. Но как это оформить документально грамотно? Увольняться сам сотрудник не согласен».

В комментариях сразу же спросили, есть ли в компании график отпусков:

«График отпусков в компании есть?».

Автор пишет, что нет графика. И немного подробнее описала ситуацию:

«Графика как такового нет, штат небольшой. Как правило отпуск согласовывается с руководством за пару недель, заявление, приказ... График делается уже в конце года по факту... В данной ситуации сотрудник в один день решил уйти в отпуск, а руководство против, конфликт. Сотрудник написал заявление и ушёл с работы. Руководство приняло решение уволить... Вопрос. Как это грамотно по документам сделать».

На «Клерке» писали о ситуации, что работодатель не обязан предоставлять отпуск по требованию сотрудника после 6 месяцев работы.

Также прозвучало мнение, что для микропредприятия график отпусков не нужен.

Еще советуют фиксировать невыходы:

«Фиксируйте невыходы на работу. Далее, связываетесь и уточняете есть ли уважительная причина отсутствия. Потом увольнение. Но вопрос очень шаткий, надо грамотно все делать».

Кто-то при этом добавляет, что стоит готовиться к суду и куче проверок.

Вот еще предлагают:

«По аналогии со ст. 123 ТК, заявление пишется за 14 дней. У трудовой инспекции позиция, что заявлени должно быть подано не позднее, чем за три дня. Плюс у вас не издан приказ, он с ним не ознакомлен. Налицо самовольное оставление рабочего места».

Еще пишут, что для увольнения нужно соблюсти ряд процедур:

«Просто так уволить сотрудника вы не можете, должен быть соблюден ряд процедур: отсутствие на работе, предупреждения, объяснительные. И если не соблюдете процедуру, сотрудник сможет восстановиться через суд. Поэтому любые конфликты советую решать переговорами, объясните директору, что лучше все-таки договориться».

Правда, еще прозвучало мнение, что он вернется из отпуска и принесет больничный. А потом придется судиться с непредсказуемым результатом.

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