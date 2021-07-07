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🔎 В ходе проверки налоговики выяснят, не является ли самозанятый курьер скрытым работником

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Рубрика Самозанятые
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Налоговики будут проверять компании на скрытые трудовые отношения с курьерами-самозанятыми в ходе проверок.

Курьерская деятельность — одна из популярных у самозанятых. Однако все ли прозрачно в такой деятельности? Не просматриваются ли здесь признаки трудовых отношений?

Эти вопросы освещены в письме ФНС № СД-4-3/8974@ от 25.06.2021.

В письме говорится, что критерии отнесения взаимоотношений между агрегаторами и другими участниками процесса доставки блюд к гражданско-правовым либо трудовым договорам должны приниматься во внимание налоговыми органами при проведении мероприятий налогового контроля.

Вместе с тем вопрос об отнесении конкретных правоотношений в каждом отдельном случае к гражданско-правовым либо трудовым может быть решен налоговыми органами исключительно исходя из документально подтвержденных обстоятельств, установленных по результатам мероприятий налогового контроля. В том числе в связи с характером деятельности конкретного участника процесса доставки блюд, в котором он задействован.

Кроме того, по мнению ФНС, формальное соответствие положениям Закона № 422-ФЗ не исключает наличия искажений сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и бухгалтерском учете либо налоговой отчетности налогоплательщика.

Напомним, ранее сообщалось о жалобе Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка на «Яндекс.Еду» и Delivery Club.

Ассоциация предположила, что сотрудничество с доставщиками-самозанятыми скрывает реальные трудовые отношения.

Возможно, вышеназванное письмо ФНС — ответ на подобную жалобу.

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Упростите работу с самозанятыми и поручите выплаты Тинькофф