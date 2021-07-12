В электронных трудовых книжках обнаруживаются «левые» записи

Электронные трудовые книжки – это серьезная федеральная система, и казалось бы, там должно быть все четко. Так думала работница предпенсионного возраста, пока на личном опыте не убедилась в обратном.

Женщина обратилась на портал Роструда, где рассказала о своей беде. Став безработной, она хотела встать на учет в ЦЗН и возможно досрочно выйти на пенсию. «Я, предпенсионер, оказалась в тяжелейшей жизненной ситуации», – пишет автор обращения.

Но все ее планы пошли прахом. Выяснилось, что фактически безработная формально числится работающей в некой фирме. На нее сдали форму СЗВ-ТД о приеме на работу.

«Каким образом можно удалить из электронной трудовой книжки неверную запись, как доказать, что данная запись мошенническая, как найти и наказать виновного?», – интересуется безработная предпенсионерка.

Роструд дает такой совет:

Следует обратиться в организацию, которая внесла ошибочную запись с просьбой удалить эту запись. Также от этой организации вы вправе потребовать документ, подтверждающий факт того, что запись является ошибочной.

Напомним, этот случай, увы, не единичный. Ранее мы рассказывали о подобных историях.