🏠 При продаже единственной квартиры после 3 лет владения, НДФЛ не будет

Если квартира — единственное жилье, то «безналоговый» срок для ее продажи наступит быстрее.

В общем случае минимальный предельный срок владения квартирой, когда доход от ее продажи не облагается НДФЛ, составляет 5 лет.

Однако в ряде случаев этот срок меньше (3 года). Один из таких случаев: квартира является единственным жильем.

Данные разъяснения дает Минфин в письме № 03-04-05/48523 от 21.06.2021.

Согласно пп. 4 п. 3 статьи 217.1 НК, минимальный срок владения квартирой составляет 3 года, в случае если в собственности налогоплательщика (включая совместную собственность супругов) на дату госрегистрации перехода права собственности к покупателю на проданную квартиру не находится иного жилого помещения (доли в праве собственности на жилое помещение).

При этом не учитывается жилье, приобретенное в собственность налогоплательщика или его супруга (супруги) в течение 90 календарных дней до даты продажи квартиры.

Таким образом, если единственная квартира находилась в собственности налогоплательщика более 3 лет, то полученный от ее продажи доход освобождается от обложения НДФЛ. Эту сделку отражать в 3-НДФЛ не надо.