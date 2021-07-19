Самозанятый — продавец в магазине? Скорее всего, придут и доначислят

ИП хочет сотрудников не по трудовому договору, а в качестве самозанятых. Каковы риски, что налоговики это посчитают трудовыми отношениями с доначислениями?

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Какая практика сейчас с самозанятыми? Давно с этим вопросом не сталкивалась. ИП хочет оформить сотрудников не в штат, а работать с ними в качестве самозанятых. Считаю, что если данные физлица ещё где-то получают доход в качестве самозанятого, тогда обоснованно. В противном случае переквалифицируют в трудовой договор со всеми вытекающими. Так?».

В комментариях пишут:

«Очень важно смотреть на совокупность факторов, указывающих на то, что самозанятые по факту являются сотрудниками. Одного того, что они оказывают услуги только одному заказчику, мало для переквалификации в трудовой договор».

Автор спрашивает, на что еще стоит обратить внимание:

«На что ещё обратить внимание? В данном случае, самозанятым будет продавец в комиссионном магазине».

На тот факт, что от самозанятого хотят услуги продавца в магазине, пишут, что тут сложно будет показать, что это не ТД:

«Тогда, на мой взгляд, сложно будет создать такие условия, чтобы эта деятельность не была похожа на работу по ТД. Разве что обозначить предметом договора — объем реализации в удобное исполнителю время».

Вот еще довод против:

«Плательщик НПД не может заниматься перепродажей или выступать агентом, если речь идет о торговле, НПД может реализовывать только товары собственного производства».

И еще один:

«Какой продавец, вы о чем? Это же чистой воды трудовая деятельность. Нет в практике делового оборота продавцов-ИП и самозанятых. Я понимаю, что в магазинах очень маленькая доходность наряду с высокой маржой (там большие затраты, не относящиеся к закупке), но продавца ставить как самозанятого — этого перебор».

А вот еще один момент по работе с самозанятыми:

«Если эти сотрудники уже работают на него, то после увольнения ИП сможет с ними работать как с самозанятыми только через 2 года. Желательно, чтобы самозанятые работали не только у вас, и суммы дохода каждый месяц лучше если будут разные, тогда легче будет доказать, что это не трудовые отношения».

Вообще, налоговики уже потихоньку проверять начали, не выполняют ли самозанятые функции работников по ТД.