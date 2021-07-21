Налоговики требуют убрать вычеты по НДС и налогу на прибыль с 2018 года. Как с этим бороться?

Налоговики требуют исключить вычеты по НДС и налогу на прибыль по большому количеству контрагентов с 2018 года. Дескать, не нравятся им эти контрагенты, неблагонадежные они. Что можно предпринять, чтобы вычеты остались?

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Сегодня вызвали в налоговую и вручили протокол, где рекомендуется исключить из состава налоговых вычетов по НДС и прибыли за прошлые годы по организациям, которые по мнению налоговой являются неблагонадежными. То человек там мало работает 1-2, то деньги они обналичивают.

Я в ступоре. Что делать и как от этого отказаться грамотно не понимаю. Организации преимущественно рабочие. Их очень много.

Мне собирать с них отчетность в доказательство того, что они налоги платят или как? Помогите, кто знает».

В комментариях спросили, дали ли они список организаций:

«Они список организаций дали? Как можно их проверять сказали?».

Автор пишет, что список дали:

«Список дали. Дали Протокол, где рекомендовано исключить НДС и прибыль и сдать декларации до 6.08.

Перед носом покрутили монитором, где у них все ходы расписаны, что те фирмы неблагонадёжные. Народу там работает мало, не по 80 человек, а по 1-2 (торговля металлом) И покупать материалы мы должны были на заводах, а не у посредников.

Наше возражение, что мы работаем много лет и нареканий на поставки не было, у посредника может и 2 человека работать — им пофиг»

Еще пишут, что если согласиться с налоговиками — они не слезут потом:

«Снимете с вычетов — и процесс станет регулярным».

Автор пишет, что слишком большие суммы, не вариант соглашаться:

«Вообще не вариант. Суммы большие. С 2018 года. Да и с чего вдруг...».

А у кого-то подобная ситуация:

«Нам пришёл вызов, видимо на такую же комиссию.

Причём в мае я уже ходила на подобную комиссию по этому же „разрыву“. Писала им ответ что сделка реальная и товар доставлен покупателям (контрагент — транспортная компания), что соблюдены все процедуры проверки контрагента при подписании договора, предъявляла реестр машин и водительские права, около двух тысяч транспортных накладных.

И вот опять вызов и в паре с ним требование о предоставлении документов.

Только риторика поменялась: пишут что обнаружены факты ведения контрагентом фиктивной хозяйственной деятельности. Мы с ними работали в 1-м полугодии 2019, а в середине 2020 они ликвидировались.

Мы настроены бороться за свои права. Просто я немного притомилась писать одинаковые ответы и отправлять тысячи документов. Все-таки на это тратися немало времени».

Вот еще подобный случай:

«Такая же ситуация. Отказались платить, ссылаясь на доказательства, которых ИФНС не предоставила. Они блокирнули электронную подпись гендира, написали жалобу на сайт nalog.ru. На следующий день разблокировали. Потом были вызовы, куча требований, написали жалобу в УФНС. Сейчас тишина, ни требований, ни вызовов. Если дальше будут приставать, то будет жалоба в прокуратуру».

Судя по всему, стоит отписываться в ответ на требования и заодно жаловаться.