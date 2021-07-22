Полтора года судебных разборок. Как компания добивалась аннулирования липовых деклараций по НДС

Налоговую инспекцию обязали аннулировать декларации по НДС, сданные мошенниками. Но для этого пострадавшей компании пришлось обращаться в суд и ждать полтора года.

За общество 15 октября 2019 года было подано шесть нулевых деклараций через некое ООО «Альфа», которое действовало, по утверждению налоговиков, на основании электронной доверенности. 24 декабря 2019 года ООО обратилось в инспекцию с заявлением об удалении этих деклараций, поскольку не отправляло их и никаких доверенностей не выдавало.

Налоговая инспекция отказалась удовлетворить это требование и не помогло даже обращение в региональное управление ФНС. Поэтому общество обратилось в суд.

Первая инстанция обязала налоговиков аннулировать декларации, но они оказались упорными и дошли до третьей, доказывая, что не могут удалять отчеты — это не предусмотрено их регламентами, программой и Налоговым кодексом.

Однако и третья инстанция, Арбитражный суд Северо-Западного округа, встал на сторону общества (постановление № Ф07-5554/2021 от 13.07.2021 г. по делу № А56-14368/2020 ).

Налоговики утверждали, что у них была электронная доверенность и они обязаны были принимать декларации. Но не смогли суду это доказать. Инспекция якобы аннулировала эту доверенность 23 января 2020 года, после получения сообщения от общества и по ошибке не сохранила её электронный образ.

Суд указал, что доводы налогового органа об ошибке сотрудника, не внесшего в информационный ресурс электронный образ доверенности, не имеют правового значения, поскольку являются проблемами внутриорганизационного характера.

В кассационной жалобе налоговики написали, что отказ удалить декларации не нарушает прав и законных интересов ООО. Однако судьи признали отказ аннулировать декларации , поданные неустановленными лицами, нарушением прав общества. Кроме того, ввиду особенностей администрирования НДС, могут быть

В материалах дела ООО представило сведения о претензиях контрагентов, получивших запросы и требования налоговых органов в связи с «обнулением» налоговой отчетности по НДС.

Бизнес в последние годы регулярно сталкивается с тем, что мошенники подают липовые декларации. Петербургские предприниматели даже жаловались в Следственный комитет , но он не нашел признаков преступления. Многие бухгалтеры уверены, что за «обнулением» деклараций стоит сама налоговая. Поскольку только им это выгодно, ведь по цепочке будут убирать вычеты у контрагентов и требовать уплаты НДС в бюджет.

Но руководство ФНС все-таки решило предпринять кое-какие меры, чтобы остановить поток левых деклараций. В начале июля появилось письмо с рекомендованной формой уведомления о запрете приема налоговых деклараций по НДС, подписанных доверенными лицами, а не самим налогоплательщиком.