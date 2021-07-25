Сотрудник отказывается прививаться? Надо мотивировать

Минтруд и Роспотребнадзор рассказали, как можно мотивировать работников сделать прививку.
Для мотивации сотрудников к прохождению вакцинации работодателю надо рассказать:
- официальную информацию об эпидемобстановке в регионе и по всей стране;
- об эффективности вакцинации против ковида;
- о местах проведения вакцинации и ревакцинации;
- о личном примере коллег, но только с их согласия.
Обращаем внимание, что данные о прохождении или об отказе в прохождении вакцинации относятся к персональным данным. Они не подлежат распространению без согласия работника. На это обратили внимание в совместных разъяснениях Минтруда и Роспотребнадзора.
Эти процедуры можно проводить совместно с профсоюзом компании.
Дополнительно работодатель может проводить и другие мотивационные мероприятия. Например, предоставить дополнительные дни оплачиваемого отдыха, которые сотрудники смогут присоединить к ежегодному отпуску.
Главное из совместного разъяснения Минтруда и Роспотребнадзора об обязательной вакцинации сотрудников:
- Рекомендации работодателям по правилам оформления и проведения обязательной вакцинации.
- Только если в компании не менее 80% сотрудников сделают себе прививку или переболеют ковидом, можно говорить о коллективном рабочем иммунитете.
- Работодателям разъяснили, как правильно считать процент вакцинированных сотрудников.