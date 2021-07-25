Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Сотрудник отказывается прививаться? Надо мотивировать

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Кадры
Версия для печати
Скачать

Минтруд и Роспотребнадзор рассказали, как можно мотивировать работников сделать прививку.

Для мотивации сотрудников к прохождению вакцинации работодателю надо рассказать:

  • официальную информацию об эпидемобстановке в регионе и по всей стране;
  • об эффективности вакцинации против ковида;
  • о местах проведения вакцинации и ревакцинации;
  • о личном примере коллег, но только с их согласия.

Обращаем внимание, что данные о прохождении или об отказе в прохождении вакцинации относятся к персональным данным. Они не подлежат распространению без согласия работника. На это обратили внимание в совместных разъяснениях Минтруда и Роспотребнадзора.

Эти процедуры можно проводить совместно с профсоюзом компании.

Дополнительно работодатель может проводить и другие мотивационные мероприятия. Например, предоставить дополнительные дни оплачиваемого отдыха, которые сотрудники смогут присоединить к ежегодному отпуску.

Главное из совместного разъяснения Минтруда и Роспотребнадзора об обязательной вакцинации сотрудников:

Подборка полезных мероприятий

Разместить