💼 Дистанционщик может приезжать в офис для решения рабочих вопросов

Сотрудник, работающий полностью на дистанционной работе, может приезжать в офис работодателя. Но только не для работы в офисе, а для решения рабочих вопросов.

Такой ответ дал Роструд на сайте Онлайнинспекция.рф со ссылкой на ст. 3 ТК.

Работая дистанционно, у сотрудника может возникнуть необходимость приехать в офис, например, подписать документы или сдать отчет. ТК не запрещает такие визиты.

Так как все работники имеют одинаковые права, независимо от графика работы.

А вот если работодателю надо обязать дистанционщика периодически выполнять свою трудовую функцию в офисе, то надо прописать в договоре гибридный график работы.