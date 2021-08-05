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Переплате по НДС больше 3 лет. Зачтут ли ее налоговики, или проще им ее простить?

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Рубрика НДС
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Бухгалтеры спорят, зачтут ли налоговики переплату по НДС, которой уже больше трех лет. Кто-то считает, что нужно писать заявление, тогда зачтут. Кто-то указывает на трехлетний срок и говорит, что не зачтут. Есть и другое мнение — не зачтут, но и пени не начислят за просрочку.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«У юрлица нашлась переплата по НДС, которой больше трех лет. Справка ИФНС ее подтверждает.

Вопрос: если в текущем периоде у этого юрлица возникнет НДС к уплате, учтет ли налоговая эту переплату в счет уплаты текущего НДС?».

В комментариях пишут, что не зачтет, так как три года прошло:

«Более 3 лет, не зачтут и не возместят. Попросят Вас в бюджет подарить. Понять, простить, забыть».

А кто-то, наоборот, советует писать заявление:

«Если есть подтвержденная переплата, можно попробовать по письменному заявлению. Сталкивалась, зачитывали и не только по НДС».

Автор пишет, что они-то как раз не хотели ничего писать:

«Спасибо за ответ. А мы вот думаем, как раз не писать никакого заявления. Есть положительное сальдо в нашей карточке, к нему добавляется текущее обязательство по декларации, и в результате никто никому не должен».

На это пишут, что лучше написать, а то могут и не зачесть. А вообще, все от конкретной инспекции зависит:

«Можно и так, но без заявления могут и не зачесть, а доначислить и снять с расчетного счета плюс пени. Разные налоговые по-разному действуют. Кто-то по звонку, кто сами, а кто только по заявлению. Смотрите сами, я из практики своей рекомендую».

Еще напомнили о начале исчисления сроков:

«Если сомневаетесь, то имейте в виду такой тонкий момент: в правоприменительной практике трехгодичный срок считается с момента, когда налогоплательщик узнал о переплате. Момент спорный, но имеет место быть».

Кто-то сомневается, что налоговики зачтут столь старую переплату. Им отказ был:

«Я пробовала, приходит отказ по причине того, что 3 года прошло».

На вопрос, почему не подали в суд, ответили, что не те суммы, чтобы судиться.

В итоге, мнения разделились. Кто-то пишет, что ничего не зачтут, так как три года прошло, кто-то — что зачтут. Есть и среднее мнение, что не зачтут, но и пеней за просрочку не будет:

«Не зачтут. Но и пени не начислят, если не вовремя уплатите. У них технически не возникает недоимки и пени не начисляются. Была возможность в этом убедиться».

А подытожим вот таким комментарием:

«Обязательно надо писать о зачете переплаты, не надо смотреть как в других ИФНС, и как у других. В письме обязательно надо указывать как и сумму переплаты, КБК, так и сумму и КБК, на что хотите зачесть. В противном случае, сразу могут не зачесть. Неоднократно с этим сталкивалась».

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