Излюбленный вопрос, если ИП продает недвижимость, что надо платить: НДФЛ или налог при УСН? А если она еще и была переведена в коммерческую недвижимость, хотя куплена как физлицом?

Но история, рассказанная в «Красном уголке бухгалтера», интереснее стандартной. ИП перевел квартиру в коммерческую недвижимость:

«Здравствуйте, коллеги! ИП на УСН доходы минус расходы.

В 2019 году предприниматель как физлицо покупает квартиру. Переделывает ее в коммерческую недвижимость, но ей не пользуется. Собирается в сентябре этого года продать.

В расходы не ставил траты на покупку. ОКВЭД по сдаче недвижимости в аренду есть. Если продавать как физлицо — налоговая непременно заставит ставить в доход на упрощенке? А если продать как ИП — то нельзя принять наличку от покупателя, только через р/с?».

Кто-то ответил, что это уже продажа основного средства. Да здравствует налог по УСН. Предложили подождать полгода, перейти на доходную упрощенку и продать только тогда квартиру:

«Это продажа ОС. Если бы ставил в расход, пришлось бы восстанавливать, т.к. срок амортизации 10 лет. Сейчас заплатит 15% с цены продажи. Может с нового года перейти на 6% и потом продать?».

Но, как оказалось, ИП платит 6%, так как занимается производством продуктов питания (региональная льгота).

На что сразу получили ответ, что так даже выгоднее, чем платить НДФЛ с продажи:

«А что выгоднее? Трёх лет нет, как физик 13%. Может там 300% прибыли в итоге и вычет по ндфл будет менее выгоден чем заплатить 5% с учетом льготы? От этого и плясать , сдать при необходимости в аренду на пару месяцев чтобы доказать что в предпринимательской деятельности участвовала и потом продать».

Другие же отметили, что, скорее всего, доход лица. Но лучше уточнить напрямую у налоговиков:

«Если покупалась квартира (т.е.жилая недвижимость и, видимо, оплата была не со счетов ИП (т.к.написано, что приобрел как физлицо) и ни разу не использовалась в коммерческой деятельности (не сдавалась в аренду), то почему вы считаете, что налоговая будет трактовать как продажу в рамках ИП, а не физлица ?

Вот честно скажу, этот вопрос настолько не проработан законодательно, что налоговая всегда как ей выгоднее, так и смотрит. Мне кажется, лучше напрямую сделать письменный запрос в свою налоговую и спросить, как будет облагаться продажа: как у физлица или как у ИП.

Если окажется, что как у физлица, то доход от продажи можно будет уменьшить на стоимость покупки, скорее всего, стоимость прописана в договоре на закупку или есть расписка».

Ну да, а то еще потом придется идти к налоговикам и что-то даказывать.

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А кто-то рассказал свою историю:

«Налоговая обязательно начислит как доход, у нас недавно такой же случай был, ИП продала коммерческую недвижимость как физик, которую купила как физик. Налоговая насчитала 6% со всей суммы продажи, и ничего не удалось отбить. Надо было сначала ликвидироваться, потом продавать».

На что уточнили, что, скорее всего, недвижимость использовалась в предпринимательской деятельности. Поэтому и начислили:

«Так она, скорее всего, использовала эту недвижимость в предпринимательской деятельности. А у ИП у автора темы — нет».

Подытожим историю следующим ответом:

«Налоговики часто стали мешать личное и предпринимательское. То проданный личный легковой авто требуют поставить в отчетность по ИП, то ещё чего. Мне например вчера прилетело по ТКС одному ИП требование о пояснениях, почему он как физик не сдал 3ндфл с подарка. Считаю что не совсем верно с их стороны».

А какие у вас были интересные ситуации в отношении продажи личного имущества ИП?