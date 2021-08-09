🙎Беременные работающие, неработающие, ИП, самозанятые: какие пособия положены

Читатель нашего форума инициировал обсуждение вопроса о пособиях беременной женщине, которая уволилась с работы по собственному желанию.
Клерки дали несколько советов автору темы «Нужно ли устраиваться на работу беременной женщине для получения всех пособий?».
Мы, со своей стороны, решили обобщить информацию.
Пособия беременным и молодым мамам в 2021 году
Работающие женщины
Неработающие женщины
ИП
Самозанятые физлица
Пособие по беременности и родам
Из расчета среднего заработка за 2 года, но не менее 58 878,40 руб. и не более 340 795 руб.
Пособие оформляет работодатель, а платит ФСС
Нет
Примерно 58 596 руб. при условии постановки на добровольный учет в ФСС*
Пособие платит ФСС
Нет
Пособие из ФСС будет только если «открыть» ИП и добровольно встать на учет в ФСС**
Пособие за постановку на учет в ранние сроки
50 % регионального прожиточного минимума. Платят только малоимущим. Пособие платит ПФР
Пособие на рождение ребенка
18 886,32 руб.
Пособие оформляет работодатель, а платит ФСС
18 886,32 руб.
Пособие платят органы Соцзащиты
18 886,32 руб.
Пособие платят или органы Соцзащиты, или ФСС (если ИП — «доброволец»)
18 886,32 руб.
Пособие платят органы Соцзащиты
Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет
40 % от среднего заработка за 2 года, но не менее 7 082,85 руб. и не более 29 600,48 руб.
Пособие оформляет работодатель, а платит ФСС
7 082,85 руб.
Пособие платят органы Соцзащиты
7 082,85 руб.
Пособие платят или органы Соцзащиты, или ФСС (если ИП — «доброволец»)
7 082,85 руб.
Пособие платят органы Соцзащиты
Выплаты на детей до 3 лет
Прожиточный минимум. Платят только малоимущим.
Пособие на первого ребенка платят органы Соцзащиты, на второго ребенка — ПФР из средств маткапитала***
Материнский капитал
483 881,83 руб. на первого ребенка;
155 550,00 руб. на второго ребенка;
639 431,83 руб. на второго ребенка, если на первого не получали
*«Как ИП в 2022 году получать из ФСС оплату по больничным: инструкция с примерами».
**Больничные самозанятых: развеиваем мифы
**Беременные самозанятые: какие выплаты положены
***Если вы направили маткапитал в ипотеку, пособие за второго ребенка не ждите
***Пособие на второго ребенка до 3 лет может быть прекращено раньше, чем рассчитывали родители