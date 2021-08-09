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🙎Беременные работающие, неработающие, ИП, самозанятые: какие пособия положены

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Рубрика Декретный отпуск
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Читатель нашего форума инициировал обсуждение вопроса о пособиях беременной женщине, которая уволилась с работы по собственному желанию.

Клерки дали несколько советов автору темы «Нужно ли устраиваться на работу беременной женщине для получения всех пособий?».

Мы, со своей стороны, решили обобщить информацию.

Пособия беременным и молодым мамам в 2021 году

 

Работающие женщины

Неработающие женщины

ИП

Самозанятые физлица

Пособие по беременности и родам

Из расчета среднего заработка за 2 года, но не менее 58 878,40 руб. и не более 340 795 руб.

Пособие оформляет работодатель, а платит ФСС

Нет

Примерно 58 596 руб. при условии постановки на добровольный учет в ФСС*

Пособие платит ФСС

Нет

Пособие из ФСС будет только если «открыть» ИП и добровольно встать на учет в ФСС**

Пособие за постановку на учет в ранние сроки

50 % регионального прожиточного минимума. Платят только малоимущим. Пособие платит ПФР

Пособие на рождение ребенка

18 886,32 руб.

Пособие оформляет работодатель, а платит ФСС

18 886,32 руб.

Пособие платят органы Соцзащиты

18 886,32 руб.

Пособие платят или органы Соцзащиты, или ФСС (если ИП — «доброволец»)

18 886,32 руб.

Пособие платят органы Соцзащиты

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет

40 % от среднего заработка за 2 года, но не менее 7 082,85 руб. и не более 29 600,48 руб.

Пособие оформляет работодатель, а платит ФСС

7 082,85 руб.

Пособие платят органы Соцзащиты

7 082,85 руб.

Пособие платят или органы Соцзащиты, или ФСС (если ИП — «доброволец»)

7 082,85 руб.

Пособие платят органы Соцзащиты

 

Выплаты на детей до 3 лет

Прожиточный минимум. Платят только малоимущим.

Пособие на первого ребенка платят органы Соцзащиты, на второго ребенка — ПФР из средств маткапитала***

Материнский капитал

483 881,83 руб. на первого ребенка;

155 550,00 руб. на второго ребенка;

639 431,83 руб. на второго ребенка, если на первого не получали

*«Как ИП в 2022 году получать из ФСС оплату по больничным: инструкция с примерами».

**Больничные самозанятых: развеиваем мифы

**Беременные самозанятые: какие выплаты положены

***Если вы направили маткапитал в ипотеку, пособие за второго ребенка не ждите

***Пособие на второго ребенка до 3 лет может быть прекращено раньше, чем рассчитывали родители

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