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🚫 Самозанятым запрещено сдавать в аренду жилье или машину работодателю и применять НПД

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Рубрика Самозанятые
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Доход самозанятого, полученный от сдачи в аренду жилья или автомобиля своему работодателю, не признается объектом налогообложения НПД. Но правы ли налоговики?

Об этом напоминает ФНС в письме от 03.08.2021 № СД-4-3/10980@.

Самозанятые не имеют права уплачивать НПД с доходов, полученных за оказанные услуги и выполненные работы своему бывшему работодателю.

Такое условие распространяется на тех работодателей, с которыми состоял в трудовых отношениях самозанятый в течение прошлых двух лет.

То есть самозанятый не имеет права сдавать в аренду жилье или машину своему работодателю и платить налог на профессиональный доход.

Стоит отметить, что ранее Минфин высказал такую же точку зрения в письме от 15.06.2021 № 03-11-11/46753.

Но такое мнения является спорным. Так как аренда не является ни услугой, ни работой. Это имущественное право. Почему Минфин и ФНС не правы — читать тут.

Однако, во избежание проблем с налоговыми органами, все-таки не рекомендуем применять НПД в таких случаях.

А учебный центр «Клерка» предлагает просмотреть запись вебинара «Как работать с самозанятыми и избежать проблем с налоговой». Со скидкой 73%.

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