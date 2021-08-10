📞 Операторы колл-центров и преподаватели должны проходить медосмотры

Если работник больше 20 часов в неделю разговаривает, то надо проводить медосмотры.
Такой ответ дали в Роструде на вопрос с сайта Онлайнинспекция.рф.
При условии, что работник постоянно говорит более 20 часов в неделю, то он должен проходить медосмотры.
Такое правило прописано в приказе Минздрава от 28.01.2021 № 29н.
То есть все преподаватели, операторы колл-центров и бизнес-тренеры должны проходить обязательные медосмотры.
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