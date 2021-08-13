Выплаты командированным дистанционщикам не облагаются НДФЛ и взносами

Если поездка дистанционного работника по служебным делам будет признана командировкой по нормам ТК, то выплаты по ней (в частности, суточные) не облагают:

страховыми взносами на основании п.2 ст.422 НК;

НДФЛ на основании п.1 ст.217 НК.

В письме Минфина № 03-04-05/59241 от 23.07.2021 рассмотрена ситуация, когда дистанционщики периодически должны выезжать в офис компании в другой город. При этом им компенсируют командировочные расходы.

Минфин указывает, что служебная командировка представляет собой поездку работника по распоряжению работодателя на определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы.

В случае направления дистанционного работника для выполнения служебного поручения в другую местность, отличную от местности выполнения трудовой функции, на такого работника распространяется действие статей ТК, регулирующих командировки.