Работники рассказали, что участие в курсах и семинарах никак не отражается на их карьере

Работники, которые проходили обучение за счет работодателя, в большинстве своем не заметили позитивных улучшений в своей карьере.

К такому выводу пришли в результате исследования аналитики сервиса SuperJob. В опросе участвовали 8,5 тыс. респондентов по всей стране.

Вот какие результаты дал опрос:

42% прошедших обучение не заметили изменений в своей карьере;

изменений в своей карьере; 44% опрошенных прошли обучение или повышение квалификации за последний год ;

; 15% обучались бесплатно ;

; еще 15% обучались за свой счет ;

; 11% учились за счет работодателя ;

; 3% частично платили сами, а частично за них заплатил работодатель.

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Интересны результаты по городам.

В Москве и Санкт-Петербурге чаще всего учатся за свой счет (22% и 20% соответственно). Тех, кто выбирает бесплатные курсы и тренинги, больше в Ростове-на-Дону (19%) и Уфе (17%), а тех, кто проходил обучение за счет работодателя, — в Челябинске (16%) и Омске (15%).

А вот как ответили респонденты на вопрос, кто выбирал для них, на какие курсы им пойти:

33% выбирали сами;

58% сообщили, что курсы, тренинги, семинары для них выбирал работодатель.

Среди тех, кто получал дополнительное образование в течение последнего года, повышение эффективности своего труда отметили 30%.

Кроме того:

у 13% результатом обучения стало повышение разряда или категории ;

; у 11% — рост зарплаты ;

; 8% были переведены на более высокую должность.

38% признались, что участие в курсах и семинарах не привело к каким-либо изменениям в их работе, причем среди респондентов в возрасте старше 45 лет этот показатель доходит до 46%.

По материалам «ТАСС».

На «Клерке» вчера писали, что по мнению работников, если им не хватает знаний, их должен учить работодатель за счет компании.