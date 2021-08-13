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Работники рассказали, что участие в курсах и семинарах никак не отражается на их карьере

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Рубрика Кадры
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Работники, которые проходили обучение за счет работодателя, в большинстве своем не заметили позитивных улучшений в своей карьере.

К такому выводу пришли в результате исследования аналитики сервиса SuperJob. В опросе участвовали 8,5 тыс. респондентов по всей стране.

Вот какие результаты дал опрос:

  • 42% прошедших обучение не заметили изменений в своей карьере;
  • 44% опрошенных прошли обучение или повышение квалификации за последний год;
  • 15% обучались бесплатно;
  • еще 15% обучались за свой счет;
  • 11% учились за счет работодателя;
  • 3% частично платили сами, а частично за них заплатил работодатель.

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Интересны результаты по городам.

В Москве и Санкт-Петербурге чаще всего учатся за свой счет (22% и 20% соответственно). Тех, кто выбирает бесплатные курсы и тренинги, больше в Ростове-на-Дону (19%) и Уфе (17%), а тех, кто проходил обучение за счет работодателя, — в Челябинске (16%) и Омске (15%).

А вот как ответили респонденты на вопрос, кто выбирал для них, на какие курсы им пойти:

  • 33% выбирали сами;
  • 58% сообщили, что курсы, тренинги, семинары для них выбирал работодатель.

Среди тех, кто получал дополнительное образование в течение последнего года, повышение эффективности своего труда отметили 30%.

Кроме того:

  • у 13% результатом обучения стало повышение разряда или категории;
  • у 11% — рост зарплаты;
  • 8% были переведены на более высокую должность.

38% признались, что участие в курсах и семинарах не привело к каким-либо изменениям в их работе, причем среди респондентов в возрасте старше 45 лет этот показатель доходит до 46%.

По материалам «ТАСС».

На «Клерке» вчера писали, что по мнению работников, если им не хватает знаний, их должен учить работодатель за счет компании.

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