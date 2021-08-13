Настало время поговорить о Сбере. «Клерку» нужны ваши отзывы!

Друзья, Сбером пользуется подавляющее большинство людей в нашей стране. Да и бизнес тоже очень часто выбирает именно этот банк, по разным причинам. И мы знаем, что не всегда им довольны. Так расскажите нам, что именно вас не устраивает? Или, наоборот, что вас там радует?

Мы хотим, чтобы ваши отзывы о Сбере помогли ему занять нужное место в нашем рейтинге компаний на «Клерке».

Особенно интересно, как вам новые сервисы Сбера, который теперь «не просто банк». Он старается :-)

Но иногда клиенты считают, что банк старается слишком сильно. Какие-то дополнительные услуги по оценке рисков ненавязчиво предлагает. И школьную выплату в 10 тыс. в счет долга списал. А нельзя ведь было.

В общем, друзья, мы ждем ваши комменты!