Банки просят уточнить новую систему деления клиентов на хороших, не очень хороших и очень плохих

Будущая система деления клиентов на уровни риска «по принципу светофора» — не очень хорошо продумана. Так считают банки.

В июне Госдума в первом чтении приняла законопроект, который вводит оценку риска проведения юрлицами и ИП подозрительных банковских операций. Поправки, в частности, вносятся в главный антиотмывочный закон 115-ФЗ.

Об этом законопроекте мы рассказывали здесь.

Напомним, этот проект предполагает деление клиентов на три группы по уровню риска проведения подозрительных операций:

На базе Банка России будет создан централизованный информационный сервис — Платформа «Знай своего клиента» (Платформа ЗСК).

Между тем банкиры раскритиковали этот законопроект. Они считают, что критерии оценки клиентов слишком размыты, и это чревато чрезмерными последствиями для клиентов.

Кроме того, банки опасаются резкого роста собственной ответственности и расходов.

В этой связи национальный совет финансового рынка (НСФР) планирует направить в ЦБ, Минфин, Росфинмониторинг, комитет Госдумы по финансовому рынку и Совет федерации свои комментарии к законопроекту, передает «Коммерсантъ».

В письме НСФР содержится восемь пунктов, требующих доработки, но, по словам главы ассоциации Андрея Емелина, наиболее критичными являются три момента.

1) Законопроект предполагает внесудебное ограничение прав предпринимателей в противоречие с ГК и всего лишь на основании формального соответствия неким усредненным критериям. 2) Планируется публиковать в открытом доступе сведения об отнесении компаний к конкретным группам риска, создавая для тех, кто попал в красную, невосстановимый репутационный ущерб, независимо от подтвержденности подозрений. 3) Банкам придется передавать в ЦБ большой объем информации, несмотря на заявляемый курс на сокращение административной нагрузки.

Между тем в ЦБ полагают, что реальная зона риска невелика, в нее попадут не более 0,7 % от общего числа компаний и ИП (около 50 тыс.).