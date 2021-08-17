Банки просят уточнить новую систему деления клиентов на хороших, не очень хороших и очень плохих

Будущая система деления клиентов на уровни риска «по принципу светофора» — не очень хорошо продумана. Так считают банки.
В июне Госдума в первом чтении приняла законопроект, который вводит оценку риска проведения юрлицами и ИП подозрительных банковских операций. Поправки, в частности, вносятся в главный антиотмывочный закон 115-ФЗ.
Об этом законопроекте мы рассказывали здесь.Напомним, этот проект предполагает деление клиентов на три группы по уровню риска проведения подозрительных операций: низкий, средний и высокий.
На базе Банка России будет создан централизованный информационный сервис — Платформа «Знай своего клиента» (Платформа ЗСК).
Каждый бизнес попадет в новый рейтинг ЦБ. Что происходит с системой «Знай своего клиента»Между тем банкиры раскритиковали этот законопроект. Они считают, что критерии оценки клиентов слишком размыты, и это чревато чрезмерными последствиями для клиентов.
Кроме того, банки опасаются резкого роста собственной ответственности и расходов.
В этой связи национальный совет финансового рынка (НСФР) планирует направить в ЦБ, Минфин, Росфинмониторинг, комитет Госдумы по финансовому рынку и Совет федерации свои комментарии к законопроекту, передает «Коммерсантъ».
В письме НСФР содержится восемь пунктов, требующих доработки, но, по словам главы ассоциации Андрея Емелина, наиболее критичными являются три момента.
1) Законопроект предполагает внесудебное ограничение прав предпринимателей в противоречие с ГК и всего лишь на основании формального соответствия неким усредненным критериям.Между тем в ЦБ полагают, что реальная зона риска невелика, в нее попадут не более 0,7 % от общего числа компаний и ИП (около 50 тыс.).
2) Планируется публиковать в открытом доступе сведения об отнесении компаний к конкретным группам риска, создавая для тех, кто попал в красную, невосстановимый репутационный ущерб, независимо от подтвержденности подозрений.
3) Банкам придется передавать в ЦБ большой объем информации, несмотря на заявляемый курс на сокращение административной нагрузки.