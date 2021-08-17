Для ООО на упрощенке хотят выбрать удобный и хороший банк. Такие бывают?

Какой банк выбрать для ООО на УСН? Чтобы и тариф был не дорогой, и личный кабинет удобный, и чтобы вообще было хорошо и комфортно с ним работать. В общем, есть ли такой идеальный банк для малого бизнеса?

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Вопрос по банкам: поделитесь, пожалуйста, информацией, кто с какими банками работать любит? Нужно счёт открыть для ООО на упрощенке, что посоветуете? Интересует удобство работы в личном кабинете, демократичный тариф и другие особенности».

В комментариях стали называть самые разные банки. Кто Сбер, кто Альфу, кто Точку, в кто-то ВТБ. Тинькофф назвали, Райффайзен. В общем, на вкус и цвет фломастеры разные, как говорится.

Воспользуйтесь удобным калькулятором РКО от «Клерка», он поможет выбрать банк: «Сравнение тарифов банков на РКО для ИП и ООО».

Также пишут, что нет банков хороших, есть терпимые и совсем несносные:

«Нет хороших банков, есть терпимые и совсем несносные. Через Приложение работать будете или с компа? Платёжки в банке делать или из 1С выгружать? Директ-банк любите?».

Автор на это пишет:

«По-разному: вначале в банке, потом из 1С. Приложение тоже нужно будет».

Ей ответили, что тогда выбор становится сложнее:

«Тогда сложнее. Из приложения ТФ невозможно загрузить файл txt, оно больше настроено под ИП/директора».

Вот еще вариант, по какому критерию выбирать:

«Хороших банков нет. Выбор оптимальных тарифов для ваших операций и операционное время, хотя и с этим сейчас нет проблем. Системы у всех разные, но подстроиться можно под любую».

Кто-то делится своим опытом:

«Опыт собран на 10 клиентах за последние 3 года: с Альфа-банком работать нельзя (клиента не понимает, предоставленные по его же просьбе документы теряет, не читает, каждый день меняется автор запроса, сложные расчёты с ИП и СЗ не признает, вмешивается в рабочие процессы организации). Сбербанк и Точка на удивление оказались наиболее гибкими и ответственными. Отлично принимают любые сложные виды деятельности клиентов».

Вывод тут один — каждый выбирает себе банк сначала по предлагаемым условиям, а потом — как уж получится сработаться.

Коллеги, а какие банки предпочитаете вы, и почему именно их? Пишите в комментариях.