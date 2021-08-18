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💻 Мошенники выманивают деньги у подростков через игровых ботов в соцсетях

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Рубрика Мошенничество
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Новый способ мошенничества — игровые боты, которые предлагают быстрый заработок школьникам. Их рекламируют в соцсетях. Будьте осторожны!

Об этом сообщили в эксперты Роскачества:

«Как правило, реклама таких игровых ботов обещает добывать виртуальные „алмазы“, которые потом можно обменять на реальные деньги. Их название может меняться, самый актуальный на момент написания материала — GameBot во „ВКонтакте“», — отметили эксперты.

В основном такая реклама размещается в ВК-сообществах по популярным сериалам, искусству татуировки и похожих тематик, где много несовершеннолетних подписчиков.

Бот предлагает пригласить друзей и оплатить VIP-доступ. После заработка игровой валюты и при попытке вывода денег, бот требует заплатить за конвертацию валюты.

«После оплаты аккаунт пользователя блокируется, и никаких заработанных денег, разумеется, не выводится»,
— рассказали в Роскачестве.

Эксперты также выложили фрагмент пользовательского соглашения. В нем прямо прописано, что разработчики не обязаны рассматривать спорные вопросы по выводу денег.

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«Мы рекомендуем школьникам, желающим заработать, избегать любых игр в соцсетях, где обещают реальный заработок. Скорее всего, произойдет обратное: подростки заплатят разработчикам, и в тот момент, когда осознают, что их обманули, будет уже слишком поздно», — прокомментировал замруководителя Роскачества Антон Куканов.

На «Клерке» постоянно пишут про новые способы мошенничества. Будьте осторожны:

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