Работодатель переводит беременную на легкий труд только при наличии заявления

Для перевода беременной сотрудницы на легкий труд надо получить от нее заявление и справку из медучреждения.

Такого мнения придерживается Роструд в ответе на вопрос с сайта Онлайнинпекция.рф.

В ст. 254 ТК указано, что беременная переводится на другую работу, исключающую воздействие вредными факторами, по заявлению и медицинскому заключение.

Медзаключение в этом случае — справка от врача, у которого наблюдается беременная.

При переводе на другую должность за сотрудницей сохраняется прежний заработок, если новая работа оплачивается в меньшем размере.

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При отсутствии работы, подходящей по медицинским показаниям, работодатель отстраняет беременную от работы. Период отстранения оплачивается в размере среднего заработка.