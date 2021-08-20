Работодатель переводит беременную на легкий труд только при наличии заявления

Для перевода беременной сотрудницы на легкий труд надо получить от нее заявление и справку из медучреждения.
Такого мнения придерживается Роструд в ответе на вопрос с сайта Онлайнинпекция.рф.
В ст. 254 ТК указано, что беременная переводится на другую работу, исключающую воздействие вредными факторами, по заявлению и медицинскому заключение.
Медзаключение в этом случае — справка от врача, у которого наблюдается беременная.
При переводе на другую должность за сотрудницей сохраняется прежний заработок, если новая работа оплачивается в меньшем размере.
При отсутствии работы, подходящей по медицинским показаниям, работодатель отстраняет беременную от работы. Период отстранения оплачивается в размере среднего заработка.
Ранее на «Клерке» писали, что беременная сотрудница не должна заранее предупреждать работодателя о медобследовании. Да и уволить ее нельзя.