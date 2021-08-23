Расскажите нам об «Альфа-банке», как он вам?

«Альфа-банк» — банк из пятерки крупнейших в стране. И крупнейший среди частных. Мы хотим собрать ваши отзывы по работе банка для нашего «Рейтинга компаний».

Про этот банк многие помнят еще по рекламе из 90-х с такими рекламными слоганами:

«С каждым клиентом мы находим общий язык»,

«Альфа-банк. Да, это мой банк»,

«Только для солидных клиентов».

На портале Банки.ру о банке немало негативных отзывов. Чаще всего — из-за кредитных карт, которые люди берут, по-видимому, не ознакомившись толком с условиями договора. При этом, сотрудники банка стараются отработать каждый отзыв.

На «Клерке» писали, что бухгалтеры жаловались на бесплатный бухгалтерский сервис от банка. А еще хотели отказаться от услуг банка из-за его коллаборации с одним рэпером.

Кроме того, чтобы упростить жизнь тем клиентам, которым нужно переводить деньги между Альфой и Сбером — банк подключился к Сберовской системе переводов. Не каждый банк так делает.

В общем, мы уверены, что вам есть что рассказать об «Альфа-банке». Ждем отзывы.