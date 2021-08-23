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Расскажите нам об «Альфа-банке», как он вам?

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Рубрика Банки
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«Альфа-банк» — банк из пятерки крупнейших в стране. И крупнейший среди частных. Мы хотим собрать ваши отзывы по работе банка для нашего «Рейтинга компаний».

Про этот банк многие помнят еще по рекламе из 90-х с такими рекламными слоганами:

  • «С каждым клиентом мы находим общий язык»,
  • «Альфа-банк. Да, это мой банк»,
  • «Только для солидных клиентов».

На портале Банки.ру о банке немало негативных отзывов. Чаще всего — из-за кредитных карт, которые люди берут, по-видимому, не ознакомившись толком с условиями договора. При этом, сотрудники банка стараются отработать каждый отзыв.

На «Клерке» писали, что бухгалтеры жаловались на бесплатный бухгалтерский сервис от банка. А еще хотели отказаться от услуг банка из-за его коллаборации с одним рэпером.

Однако в прошлый «пандемийный» год в банке оперативно ввели бесплатную отсрочку по кредиткам. А иностранцы за год до этого называли «Альфа-банк» лучшим русским банком.

Кроме того, чтобы упростить жизнь тем клиентам, которым нужно переводить деньги между Альфой и Сбером — банк подключился к Сберовской системе переводов. Не каждый банк так делает.

В общем, мы уверены, что вам есть что рассказать об «Альфа-банке». Ждем отзывы.

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