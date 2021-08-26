🌴 Можно ли обосновать расходы на командировку путевкой от туроператора?

Командировка для встречи с контрагентом была на курорте, гостиница бронировалась через туроператора. Туроператор дает только путевку, акт не делает. Можно ли использовать путевку как обоснование расходов на командировку.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Прошу подсказать по обоснованию расходов в командировке.

Система на курорте, где встречались с клиентом была такая: в гостиничном комплексе кладешь на карту аванс, ходишь по ресторанам, деньги с аванса списываются, на что дается квиток с детализацией, а остаток возвращается на карту плательщика. Получается, что нормальный кассовый чек есть только на аванс, а на все остальное что-то похожее на кассовый чек. Это не норм для обоснования расходов? Там представительские у нас. Интересуют только эти доки. Акты на представительские не интересуют. Не смогли оформить на этом курорте проживание в гостинице, как отель. Сотрудник говорит, что отказались пробивать по кассе, кроме как „Путевка“.

Не сможем, наверное, гостиницу в затраты взять? Там покупка через турагента, который выдал ваучер на проживание».

В комментариях посоветовали обратиться в бухгалтерию гостиницы:

«Я бы связалась напрямую с гостиницей и выяснила, какие документы может вам дать их бухгалтерия. Чем больше услуг включат в стоимость номера (проживания), тем лучше. Объясните, что вам не компенсацию за путевку, а командировку нужно оформить. А путевку вы приобретали у турфирмы или у гостиницы?».

Автор пишет, что «проживание в гостинице оформлено через покупку путевки у турфирмы». На это пишут:

«Тогда звоните их бухгалтеру. Если они включают все расходы в стоимость номеров, то смело принимайте в расходы по командировке. Попросите акт выполненных работ. В любом случае, я бы все решала с бухгалерами поставщиков услуг».

Вот еще по пунктам обстоятельный комментарий:

«На аванс должны дать закрывающие чеки с правильной номенклатурой — наименованием оказанных услуг. Скорее всего, отель это сделал, но не отдал клиенту. Турагент прекрасно может выдать чек с номенклатурой про отель. Просто они не знали как это сделать. И вообще это не путёвка, так как куплен только отель. Но тут уже не переправить. Ваучер есть и вот такой чек».

Кто-то спрашивает автора, чем не устраивает путевка. Автор пишет:

«Боюсь, что это выглядит как развлечение. С этой точки зрения беспокоит».

В ответ пишут, что нужно составить акт:

«Обычно для обоснования представительских собирается несколько сотрудников и подписывают глубоко аргументированный подробный акт. Возможно, стоит воспользоваться таким опытом.

В этом акте, нет, лучше в приказе на командировку, указать, что мероприятие планируем приобрести через юрлицо, в акте написать что юрлицо это даёт исключительно вот такие документы типа путёвки.

Фиксируем в акте, что просили акт оказания услуг, а получили путёвку. Как-то так».