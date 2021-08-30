Лучший юрист на допросе директора — это адвокат. По мнению адвоката

На допрос с директором в налоговую должен ходить именно адвокат, поскольку всех остальных налоговики могут с допроса выгнать. Мнение адвоката.

О том, что на допрос вместе с директором не пускают юристов, даже при наличии у тех доверенности, на «Клерке» писали в пятницу.

Комментирует Екатерина Болдинова, налоговый адвокат, партнер, руководитель налоговой практики юридической фирмы Five Stones Consulting.

«В налоговые инспекции с директором все чаще не пускают юристов компании, даже при наличии нотариальной доверенности. Многим видится, что это нарушает права свидетелей и право самого налогоплательщика, установленное статье 48 Конституции. Однако, на мой взгляд это не совсем так. Здесь есть два принципиально важных момента.

Первый. Многие директора компаний считают возможным направить вместо себя на допрос юриста с доверенностью (часто даде нотариальной). Однако, как следует из статьи 90 НК, если налоговые инспекторы вызвали директора на допрос в качестве свидетеля, то он должен явиться лично.

Передавать свои полномочия представителю по доверенности и отправлять его вместо себя в данном случае нельзя. Об этом сообщил Минфин в письме от 18.12.2020 № 03-02-08/111223. В целом, Минфин в данной истории прав.

Второй момент касается участия юриста компании в допросе и ссылка на статью 48 Конституции. Но давайте в нее вчитаемся. Итак. В соответствии с п. 1 статьи 48 Конституции, каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно. Однако, когда речь идет о юридической помощи, законодатель имеет в виду именно профессионального представителя, оказывающего такую помощь, то есть адвоката. Для участия адвоката в допросе не нужна доверенность, он участвует на основании ордера. И он, по сути единственный, не допустить кого на допрос инспекция не имеет права.

Отмечу, что законодательством не ограничен круг лиц, которые могут участвовать или присутствовать при допросе.

И именно в этом и состоит проблема: с одной стороны НК прямо не запрещает присутствие на допросе того же юриста компании, но с другой — не дает ему никаких процессуальных прав, которыми наделен адвокат просто в силу своего статуса.

Поэтому, допуск юриста компании на допрос сотрудника мало чем поможет этой компании — юрист, даже имеющий нотариальную доверенность от допрашиваемого физлица, не наделен в рамках НК никакими полномочиями...».