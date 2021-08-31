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Банковское сообщество разрешило Wildberries применять скидку на оплату картами МИР

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Рубрика Банки
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Российские банки не против того, что Wildberries установил комиссию при оплате заказа картами Visa и Mastercard.

Напоминаем: с 16 августа Wildberries начал брать комиссию при оплате картами Visa и Mastercard.

Об этом говорится в сообщении Wildberries:

«Банковское сообщество направило ответы в международные платежные системы. В своих ответах банки опровергли заявления иностранных платежных систем о нарушении онлайн-ретейлером их правил, отметив, что речь идет о скидках по российским платежным системам, а не о каких-либо отдельных комиссиях», — отмечено в сообщении.

Цитата по «ТАСС».

В Wildberries отметили, что их нововведение позволило увеличить объемы платежей по карте Мир на 62%. Также увеличилось и количество платежей через SberPay и СБП в 5,4 раза и 2,8 раза соответственно.

Ранее на «Клерке» писали, что Visa пригрозила банкам штрафами в $25 тыс. за комиссии с покупок на Wildberries

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