Строку 5а в сводном счете-фактуре можно не заполнять, если покупатель – «физик»

Компании-продавцы при продаже товаров физлицу могут не заполнять строку 5а «Документ об отгрузке» в счете-фактуре со сводными данными за месяц.
Такое разъяснение дала ФНС в письме от 24.08.2021 № 3-1-11/0122@.
Если компания не выставляла счет-фактуру покупателю-«физику», в книге продаж регистрируются первичные учетные документы и документы, содержащие суммарные данные по совершенным операциям в течение календарного месяца или квартала.
При составлении суммарного счета-фактуры по всем операциям по продаже товаров физлицам строку 5а можно не заполнять.
Физлица не являются плательщиками НДС. Поэтому выдавать им счет-фактуру не надо.
Как заполнить новые формы счетов-фактур с 1 июля 2021 года — читать тут.
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