Строку 5а в сводном счете-фактуре можно не заполнять, если покупатель – «физик»

Компании-продавцы при продаже товаров физлицу могут не заполнять строку 5а «Документ об отгрузке» в счете-фактуре со сводными данными за месяц.

Такое разъяснение дала ФНС в письме от 24.08.2021 № 3-1-11/0122@.

Если компания не выставляла счет-фактуру покупателю-«физику», в книге продаж регистрируются первичные учетные документы и документы, содержащие суммарные данные по совершенным операциям в течение календарного месяца или квартала.

При составлении суммарного счета-фактуры по всем операциям по продаже товаров физлицам строку 5а можно не заполнять.

Физлица не являются плательщиками НДС. Поэтому выдавать им счет-фактуру не надо.