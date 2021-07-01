Как заполнить новые формы счетов-фактур с 1 июля 2021 года

С 1 июля 2021 года меняются формы счетов-фактур, УПД, журналов их учёта, книг покупок и продаж. Это связано с вводом системы прослеживаемости импортных товаров. Сделали обзор изменений в бланках и правилах заполнения.

Новая форма счёта-фактуры

С 1 июля 2021 года в России начинают контролировать перемещение некоторых импортных товаров — бытовых холодильников, мониторов, проекторов и т. д. Для отслеживания каждой партии товара присваивают регистрационный номер. Его нужно указывать во всех документах и отчётах по операциям с прослеживаемыми товарам, в том числе и в счёте-фактуре.

Новую редакцию формы и правила заполнения утвердили Постановлением Правительства № 534 от 2 апреля 2021 г. Применяют её все плательщики НДС, а новые графы в табличной части заполняют только участники системы прослеживаемости товаров.

Что изменилось в счёте-фактуре:

в графе 1 теперь указывают порядковый номер строки с товарами, работами или услугами, а их наименование перенесли в графу 1а. Код вида товара, который указывают при вывозе за пределы РФ на территорию государства — члена ЕАЭС, сдвинули в графу 1б;

в графе 11 теперь нужно указывать номер партии товаров, подлежащих прослеживаемости. Если импортный товар не относится к прослеживаемым, в графу как и прежде вписывают номер декларации;

графы 12 и 12а — код и условное обозначение количественной единицы, в которой измеряют прослеживаемый товар. Их берут из классификатора единиц измерения — ОКЕИ. Например, если товар измеряют в штуках, код будет «796», условное обозначение — «шт»;

графа 13 — количество прослеживаемого товара в указанных единицах измерения;

добавили строку 5а для номера и даты документа об отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг) — товарной накладной, акта приёма-передачи и др. Их вписывают под тем же порядковым номером, что и в строках счёта-фактуры. Например, в счёте-фактуре указано три позиции товаров. Их отгрузили по накладной № 105 от 05.07.2021. В строке 5а нужно написать: «Документ об отгрузке № п/п 1-3 № 105 от 05.07.2021». Если документов несколько, реквизиты разделяют точкой с запятой. Если счёт-фактуру заменяет УПД со статусом 1, в строке 5а нужно повторить реквизиты этого УПД.

По непрослеживаемым товарам новые графы 12-13 не заполняют. Если счёт-фактура в электронном виде, в них ставят прочерки. Если в бумажном, графы 12-13 можно не формировать.

Корректировочный счёт-фактура

Изменения в первичной форме счёта-фактуры повлекли за собой соответствующие изменения в форме корректировочного счёта-фактуры:

в графе 1 теперь указывают порядковые номера строк, а наименование товаров (работ, услуг) сместили в графу 1а. Нумерация соответствуют строкам с товарами, работами, услугами из первоначального (ошибочного) счёта-фактуры, который корректируют;

показатели изменения стоимости и код вида товара теперь указывают в графах 1б и 1в;

добавили графы 10-13 для прослеживаемых товаров. Они соответствуют графам счёт-фактуры, к которому оформляют корректировку.

Универсальный передаточный документ (УПД)

Форма УПД — рекомендованная, поэтому налогоплательщики могут сами вносить в неё изменения. В ней объединены реквизиты счёта-фактуры и первичных документов, например, накладных ТОРГ-12 или М-15, акта приёма-сдачи оказанных услуг и т. д.

УПД со статусом 1 заменяет счёт-фактуру для вычетов по НДС, если в форме заполнены все обязательные реквизиты. С 1 июля 2021, если вы оформляете УПД со статусом 1, нужно самостоятельно добавить строку 5а «Документ об отгрузке», как в новом счёте-фактуре (Письмо ФНС № ЗГ-3-3/4368@ от 17 июня 2021 г.).

Журнал учёта счетов-фактур, книги покупок и продаж

В формах журнала учёта полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок, книги продаж появилось по 4 новых графы:

регистрационный номер товарной партии или декларации на товары;

код количественной единицы измерения товара;

количество товара в указанных единицах;

стоимость прослеживаемого товара без НДС.

Новые графы заполняют, если в счетах-фактурах есть информация о прослеживаемых товарах. Номер декларации указывают для импортных товаров, которые не относятся к прослеживаемым.

Новый порядок обмена электронными счетами-фактурами

С 1 июля 2021 года меняются правила выставления и получения счетов-фактур в электронном виде. Новый порядок утвердили приказом Минфина № 14н от 5 февраля 2021 г. В частности, в нём прописано, что при реализации прослеживаемых товаров обязательно нужно обмениваться электронными счетами-фактурами. Это касается всех компаний и ИП, даже неплательщиков НДС. Участниками системы прослеживаемости становятся те, кто такие товары продаёт, покупает, экспортирует, импортирует, передаёт или получает.

Но есть исключения (пп. 1.1 ст. 169 новой редакции НК РФ). Не обязательно составлять электронный счёт-фактуру, если прослеживаемый товар:

реализовали физлицам для личных, семейных, домашних и других дел, не связанных с предпринимательством, а также плательщикам налога на профессиональный доход;

реализовали и переместили с территории РФ по экспорту (реэкспорту);

реализовали и переместили из России в другое государство — член ЕАЭС.

Если при оформлении счёта-фактуры в реквизитах прослеживаемости допустили ошибки, это не помешает получить вычет по НДС.