«Ночной бухгалтер». Самозанятых стали массово вызывать в налоговую

Налоговики давно грозили бизнесу проверками отношений с самозанятыми, и вот тревожные звоночки: самозанятых-исполнителей стали вызывать в инспекции «на разговор».

Проходите, поообщаемся

В «Красном уголке бухгалтера» пожаловались: исполнителей-самозанятых вызвали в ИФНС для дачи пояснений по компании, с которой они работают. Слово за слово — и выяснилось, что это далеко не единичный случай.

Между тем, коллеги вспомнили одно из писем ФНС за 2019 год, по которому выходит, что вызвать самозанятого на допрос просто так нельзя. Что тогда происходит?

Самая вероятная причина может быть в том, что налоговики ищут подмену трудовых отношений договорами с плательщиками НПД. В общем, опять хотят пополнить бюджет (ну а что им еще делать).

Начнем с того, что никто не может заставить самозанятого «работать» на нескольких клиентов, — объясняет Антон Свирякин, руководитель проектов в сфере корпоративного управления и налогообложения бизнеса, практикующий юрист. — Перечень исключений, когда отношения с самозанятым лицом под запретом, приведен в статьях 4 и 6 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ. В остальном, если «легенда» привлечения самозанятого соответствует действительности, то риски для организации минимальны. Деловую цель хозяйственной операции можно смело раскрывать перед проверяющими. Что касается вызова самозанятых лиц на «беседу» в инспекцию, то здесь уместно напомнить про позицию самой ФНС, которая своим Письмом от 27.06.2019 N ЕД-4-20/12490@ сообщала о приостановлении контроля за соблюдением самозанятыми условий применения ими данного спецрежима. Кроме того, необходимо иметь ввиду, что и до письма ФНС уже заявляла, что контрольные мероприятия в отношении самозанятых должны предварительно согласовываться с Управлением оперативного контроля ФНС (Письмо ФНС России от 24.04.2019 N ЕД-4-20/7915@).

Что делать самозанятым в нынешней ситуации?

Во-первых, «условно» диверсифицировать поступления в свой адрес, чтобы с точки зрения налоговиков не быть зависимым от одного плательщика в рамках своей деятельности. Если клиент у вас все же один, то можно позаботиться о техническом завышении налоговой базы по налогу на профессиональный доход и показывать реализации в пользу других клиентов (физических лиц), которых у вас реально не было и соответственно уплачивать с них налог. Во-вторых, позаботиться о личном бренде. Придумать название своему бизнесу и завести публичные страницы в соцсетях (vk.com и facebook, например). Можно завести лэндин-пэйдж, стоит это не так дорого. Для тех, кто только собирается стать самозанятым, лучше сделать это заранее, до постановки на учет.

А компаниям как быть?

Не паниковать. Иметь ввиду, что деловую цель любой хозяйственной операции никто не отменял. Поэтому позаботиться о том, чтобы все то, что указано в качестве советов для самозанятых было у вас в качестве аргумента перед проверяющими. Скрины со страниц социальных сетей, дополнительная переписка между сторонами и т.д. и т.п. помогут вам обосновать деловую цель и в последующем оспорить акт (решение) налогового органа в части доначислений за самозанятых. Любые абсолютные выводы по данному вопросу преждевременны. Практика покажет, как дальше будут развиваться события.

Эхо

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Может, он просто не до конца понимает, что это такое?

Социальное

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среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума;

семья владеет одним домом любой площади или несколькими домами, если площадь на каждого члена семьи меньше 40 кв.м.

Кстати, о детских выплатах к школе — единоразовых 10 тысячах. На их волне появилась новая схема мошенничества: людям рассказывают, что им положено много других выплат и предлагают связаться для их оформления с юристом. Будьте внимательны и не ведитесь.

И тебя поддержат, и меня поддержат

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Ассорти

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Ваша слегка опаленная солнцем редакция