Большие зарплатные ожидания не помешают устроиться на работу. Но только опытным специалистам

Работодатели готовы принять работу тех, кто в резюме указывает больший размер ожидаемой зарплаты. При условии, что у соискателя большой опыт, профессионализм или есть другие полезные навыки.

Такие результаты показало исследование SuperJob .

74% работодателей рассматривают резюме кандидатов с большими ожиданиями в зарплате.

Из них треть — только для некоторых позиций, например, для руководителей, представителей IT-специальностей и менеджеров по продажам.

Только 18% компаний не готовы рассматривать потенциальных работников на должность с большей зарплатой в резюме.

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Основными критериями для трудоустройства соискателей с более высокими ожиданиями в зарплате являются:

36% — профессионализм, высокая квалификация;

— профессионализм, высокая квалификация; 24% — опыт работы;

— опыт работы; 6% — дополнительные знания и готовность исполнять больше обязанностей.

Кроме этого, 37% работодателей предпочитают рассматривать резюме, у которых есть ориентировочный желаемый доход, а 8% — по договоренности. Однако каждый второй отметил, что уровень зарплаты — это не такой важный фактор для рассмотрения кандидатов.

А как у вас в компании относятся к кандидатам с высокими ожиданиями в зарплате? Готовы таких принять на работу?