Большие зарплатные ожидания не помешают устроиться на работу. Но только опытным специалистам

Работодатели готовы принять работу тех, кто в резюме указывает больший размер ожидаемой зарплаты. При условии, что у соискателя большой опыт, профессионализм или есть другие полезные навыки.
Такие результаты показало исследование SuperJob .
74% работодателей рассматривают резюме кандидатов с большими ожиданиями в зарплате.
Из них треть — только для некоторых позиций, например, для руководителей, представителей IT-специальностей и менеджеров по продажам.
Только 18% компаний не готовы рассматривать потенциальных работников на должность с большей зарплатой в резюме.
Основными критериями для трудоустройства соискателей с более высокими ожиданиями в зарплате являются:
- 36% — профессионализм, высокая квалификация;
- 24% — опыт работы;
- 6% — дополнительные знания и готовность исполнять больше обязанностей.
Кроме этого, 37% работодателей предпочитают рассматривать резюме, у которых есть ориентировочный желаемый доход, а 8% — по договоренности. Однако каждый второй отметил, что уровень зарплаты — это не такой важный фактор для рассмотрения кандидатов.
А как у вас в компании относятся к кандидатам с высокими ожиданиями в зарплате? Готовы таких принять на работу?
Ближайшие бесплатные вебинары
- 14.09.2021 Бухучет и налоги при экспорте и импорте
- 16.09.2021 Все новое про ЭЦП для бухгалтера и директора
- 17.09.2021 Патент вместо ЕНВД: практический опыт внедрения