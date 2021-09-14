Можно ли включить в расходы компенсацию дистанционщикам при расчете налога на прибыль? И что со взносами?

Компенсация дистанционным работникам за оборудование или за электроэнергию не облагается страховыми взносами и включается в расходы по налогу на прибыль. Но только при условии, что суммы экономически обоснованы и фактически произведены.
Страховые взносы
Суммы компенсаций расходов дистанционщиков на аренду оборудования, оплаты ПО или средств защиты информации, а также на оплату электроэнергии не облагаются страховыми взносами.
Размер компенсации определяется трудовым договором, допсоглашением к договору, коллективным договором или другими локальными нормативными актами, например, положением.
Если в компании есть профсоюз, то с учетом его мнения.
Налог на прибыль
При расчете налога на прибыль суммы компенсации можно включить в расходы компании. При условии, что они были фактически понесены дистанцинщиком и экономически обоснованы.
То есть включить компенсацию в расходы можно при условии, что в компании есть копии платежных документов (арендные платежи, чеки по оплате электроэнергии и другие).
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