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Можно ли включить в расходы компенсацию дистанционщикам при расчете налога на прибыль? И что со взносами?

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Рубрика Налог на прибыль
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Компенсация дистанционным работникам за оборудование или за электроэнергию не облагается страховыми взносами и включается в расходы по налогу на прибыль. Но только при условии, что суммы экономически обоснованы и фактически произведены.

Страховые взносы

Суммы компенсаций расходов дистанционщиков на аренду оборудования, оплаты ПО или средств защиты информации, а также на оплату электроэнергии не облагаются страховыми взносами.

Размер компенсации определяется трудовым договором, допсоглашением к договору, коллективным договором или другими локальными нормативными актами, например, положением.

Если в компании есть профсоюз, то с учетом его мнения.

Налог на прибыль

При расчете налога на прибыль суммы компенсации можно включить в расходы компании. При условии, что они были фактически понесены дистанцинщиком и экономически обоснованы.

То есть включить компенсацию в расходы можно при условии, что в компании есть копии платежных документов (арендные платежи, чеки по оплате электроэнергии и другие).

Июльское письмо Минфина.

А учебный центр «Клерка» предлагает просмотреть запись вебинара «Дистанционная работа: что нужно знать бухгалтеру и кадровику».

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