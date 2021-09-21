Налоговики станут еще жестче в 2022 году. Минфин повысил план сборов налогов

Минфин определился с планами по пополнению государственной казны на 2022 год. Всего планируют собрать 25,021 трлн руб., что на 1,59 трлн больше, чем в бюджете этого года. Разницу, скорее всего, доберут новыми налогами.

Как пишет издание Finanz.ru:

Рост доходов бюджета — на 6,8% — должен более чем вдвое опередить темпы роста российской экономики, которые составят 3%, согласно уточненном макропрогнозу МЭР.

Однако существенного повышения расходов власти не планируют. В 2022 году траты бюджета должны составить 23,61 трлн руб., что на 179 млрд руб. (0,7%) больше, чем в этом году. Профицит бюджета, по прогнозам, будет

Издание считает, что 1,59 трлн руб., на которые бюджет следующего года будет больше, власти планируют добрать через повышение налогов с населения и бизнеса.

Отчасти это может быть верно, поскольку Минфин, к примеру, рассматривает варианты с увеличением ставок по НДПИ для металлургических гигантов и по налогу на прибыль для тех компаний, которые не вкладывались в свой бизнес последние пять лет, а предпочитали платить дивиденды. И ставки там могут составить от 20 до 30%.

Кроме того, в новом режиме для МСП, при котором налоговики сами посчитают налоги, ставки тоже будут выше . До 7-8% при режиме «доходы» и до 20% при режиме «доходы минус расходы».

С другой стороны, выборы уже завершены, а потому и о повышении налогов с населения вполне может зайти речь. Бюджет сам себя не наполнит.