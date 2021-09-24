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Работающим пенсионерам не будут индексировать пенсии

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Рубрика Пенсии
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Проект от ЛДПР об индексации пенсий работающим пенсионерам был отклонен из-за непроработанности, сообщили в Минтруде.

Напомним, в Госдуму было внесено четыре законопроекта об индексации пенсии: от ЛДПР, справороссов, КПРФ и депутатов Алтайского края.

Законопроект ЛДПР был отклонен правительством:

«Направленный правительством отзыв на законопроект ЛДПР об индексации касается не идеи индексации пенсии работающим как таковой, а конкретного законопроекта.

Поддерживаемые правительством законопроекты должны содержать конкретные механизмы обеспечения обязательств. Ввиду непроработанности законопроект был отклонен», — рассказали в ведомстве.

Кроме этого в Минтруде напомнили, что правительство постоянно работает над мерами поддержки пенсионеров и других категорий людей. Например, пенсионерам может выдаваться адресная помощь.

А также они напомнили по единовременную выплату по 10 тыс. рублей в этом году.

Цитата по «ТАСС».

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