Работающим пенсионерам не будут индексировать пенсии

Проект от ЛДПР об индексации пенсий работающим пенсионерам был отклонен из-за непроработанности, сообщили в Минтруде.
Напомним, в Госдуму было внесено четыре законопроекта об индексации пенсии: от ЛДПР, справороссов, КПРФ и депутатов Алтайского края.
Законопроект ЛДПР был отклонен правительством:
Поддерживаемые правительством законопроекты должны содержать конкретные механизмы обеспечения обязательств. Ввиду непроработанности законопроект был отклонен», — рассказали в ведомстве.
Кроме этого в Минтруде напомнили, что правительство постоянно работает над мерами поддержки пенсионеров и других категорий людей. Например, пенсионерам может выдаваться адресная помощь.
А также они напомнили по единовременную выплату по 10 тыс. рублей в этом году.
Цитата по «ТАСС».