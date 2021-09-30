Если квартира досталась вам в наследство, через 3 года ее можно продать без НДФЛ

Минимальный срок владения унаследованной квартирой составляет 3 года.

Напомним, доход от продажи недвижимости освобождается от НДФЛ, если она находилась в собственности более минимального срока владения.

Этот срок в общем случае составляет 5 лет. Но есть исключения. Одно из них — недвижимость, полученная по наследству.

В случае наследства минимальный срок — 3 года. Причем этот срок начинает «капать» не с момента регистрации права, как обычно, а с момента смерти наследодателя.

Дело в том, что по ГК принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства, которым является день смерти гражданина, независимо от времени его фактического принятия, а также момента регистрации права на него.

Такое разъяснение дает Минфин в письме № 03-04-05/71187 от 02.09.2021.