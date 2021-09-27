«Модульбанк» закидал абсурдными требованиями по договорам с контрагентами. Из-за «прощальной комиссии»?

Наш подписчик рассказал, что «Модульбанк» заблокировал счет клиенту и потребовал договоры с контрагентами. После чего долго присылал требования по этим договорам и в итоге отключил интернет-банк. Заодно предложил закрыть счет с комиссией.

Рассказали в «Красном уголке бухгалтера».

«2 месяца назад клиент открыл счет в „Модульбанке“ по моей рекомендации. У него был и „Сбербанк“ параллельно, поэтому он провел за месяц всего десяток платежек.

Ровно через месяц банк заблокировал р/счет и прислал запрос документов, где помимо запросов документов по операциям было, цитирую: „выписку с р/счетов в других банках и 2-3 каких-нибудь договора с контрагентами“. Все документы по требованию предоставили.

И тут началось! По операциям, прошедшим в банке, вопросов не возникло, там и не к чему было придираться, если честно. Банк захотел получить все первичные документы по вексельной операции, вычитанной им в выписке „Сбербанка“. И документы по договорам, предоставленным по пункту „какие-нибудь“. Сперва я вздохнула, прошипела сквозь зубы и выслала документы по векселю.

Но когда каждую неделю начало появляться новое требование — а вот откуда это возникло, а вот дайте документы от этого контрагента к этому, я возмутилась и начала уже ругаться.

Банк предложил провести видеовстречу. Провели. Чтобы вы понимали — это сельхозфирма. сейчас сезон работы и директор отвечал чуть ли не с полей. Все это время банк разрешал проводить операции по 50 000 руб в день.

После очередного — а дайте „договор по векселю“ я ответила — товарищи, я его уже трижды вам прислала, может вы читать не умеете?

В итоге интернет-банк отрезали совсем. А „Модульбанк“ — это банк без офисов. То есть они предлагают присылать в свой офис в другой регион бумажную платежку (с кучей нотариально заверенных документов) — каждую по 5 000 руб./платежка.

Иначе — только закрыть счет с комиссией, естественно, плюс неустойку 15% финмониторингу за то, что я их не удовлетворила.

Спрашиваю их — какое вам дело до операций, прошедших в другом банке? А у них на все один ответ — 115-ФЗ».

В комментариях прозвучало мнение, что сейчас во всех банках подобное происходит — из-за комиссий при закрытии счета (на «Клерке» сегодня о «прощальных комиссиях» и их законности писали).

«Сейчас все банки сходят с ума, и есть подозрение, не беспочвенное, что ради как раз тех комиссий, которые они изымают, при закрытии счетов и переводах в другие банки. Я совсем перестала советовать банки клиентам. Может прилететь в любой момент, причём от любого из них. PS: Жалобу в ЦБ, только будет ли толк».

А у кого-то подобный случай в «Модульбанке»:

«Аналогичная ситуация по модулю была две недели тому назад, 4 запроса после встреча по видеосвязи и фото отчёт и ещё один запрос, после чего освободили расчётный счёт. Сама же рекомендовала этот счёт клиенту».

Еще советуют пожаловаться в «Сбербанк» на конкурента:

«Может, пожаловаться в „Сбербанк“, напирая на то, что конкуренты, злоупотребляя 115-ФЗ, требуют раскрыть коммерческую тайну. И пусть они бодаются».

Вот еще какие варианты предлагают:

«Оплатить остатки на счете в бюджет, из бюджета можно будет вернуть на другой расчетный счет. Можно принести в банк решение суда по взысканию задолженности и т. д. Счет только не закрывайте, а то в черный список попадете».

Кроме того, упоминали о подобных случаях в «Точке», «Дело Банке». Советовали писать жалобу в ЦБ, но прозвучало мнение, что там просто отпишутся, мол все законно.

Кстати, поделитесь вашим мнением о «Модульбанке» для « Рейтинга компаний ».

У автора поста все в итоге закончилось хорошо, в банке счет разблокировали. Но многие в комментариях задумались о смене банка.