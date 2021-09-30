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За дистанционщиков не надо будет платить НДФЛ. Но только до определенного предела

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Рубрика НДФЛ
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Компенсации дистанционным сотрудникам не будут облагаться НДФЛ только в определенных пределах. Такое нововведение рассмотрит Минфин до конца года.

Об этом говорится в приложении к «Основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

Работодателям не надо будет удерживать НДФЛ с компенсаций дистанционным сотрудникам. Но только в пределах норм.

Размер лимита пока не озвучен.

Компании выплачивают дистанционщикам компенсацию за использование личного имущества, в том числе и на оплату электроэнергию.

Напоминаем, сейчас такие компенсации полностью освобождены от НДФЛ. Но при одновременном соблюдении двух условий:

  • экономически обоснованы;
  • документально подтверждены.

Материал по «Известиям».

Бухгалтеры делятся лайфхаками по расчету компенсации удаленщикам — читать тут.

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