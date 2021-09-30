За дистанционщиков не надо будет платить НДФЛ. Но только до определенного предела

Компенсации дистанционным сотрудникам не будут облагаться НДФЛ только в определенных пределах. Такое нововведение рассмотрит Минфин до конца года.
Об этом говорится в приложении к «Основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».
Работодателям не надо будет удерживать НДФЛ с компенсаций дистанционным сотрудникам. Но только в пределах норм.
Размер лимита пока не озвучен.
Компании выплачивают дистанционщикам компенсацию за использование личного имущества, в том числе и на оплату электроэнергию.
Напоминаем, сейчас такие компенсации полностью освобождены от НДФЛ. Но при одновременном соблюдении двух условий:
- экономически обоснованы;
- документально подтверждены.
Материал по «Известиям».
Бухгалтеры делятся лайфхаками по расчету компенсации удаленщикам — читать тут.