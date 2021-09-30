Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

❗❗❗ При любом сроке владения квартирой доход от ее продажи освободят от НДФЛ. Но не для всех

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика НДФЛ
Версия для печати

Семьи с двумя детьми освободят от НДФЛ с продажи квартиры независимо от срока ладения ею. Но только при улучшении жилищных условий.

Проект поправок в статью 217 НК опубликован на федеральном портале.

Напомним, с таким предложением летом выступил Владимир Путин на съезде «Единой России».

Условия освобождения от НДФЛ следующие:

  • налогоплательщик — это родитель не менее 2 детей в возрасте до 18 лет (24 — если они студенты);
  • в этом году или не позднее 30 апреля следующего года семья покупает другую квартиру;
  • площадь новой квартиры или ее кадастровая стоимость больше, чем у старой;
  • кадастровая стоимость старой квартиры менее 50 млн. рублей;
  • на момент продажи старой квартиры членам семьи не принадлежат более 50 % в другой квартире, которая по площади или кадастровой стоимости лучше, чем новая квартира, которую семья покупает.

Норма будет применяться задним числом, в отношении доходов, полученных с 1 января 2021 года.

Подборка полезных мероприятий

Разместить