❗❗❗ При любом сроке владения квартирой доход от ее продажи освободят от НДФЛ. Но не для всех

Семьи с двумя детьми освободят от НДФЛ с продажи квартиры независимо от срока ладения ею. Но только при улучшении жилищных условий.

Проект поправок в статью 217 НК опубликован на федеральном портале.

Напомним, с таким предложением летом выступил Владимир Путин на съезде «Единой России».

Условия освобождения от НДФЛ следующие: налогоплательщик — это родитель не менее 2 детей в возрасте до 18 лет (24 — если они студенты);

в этом году или не позднее 30 апреля следующего года семья покупает другую квартиру;

площадь новой квартиры или ее кадастровая стоимость больше, чем у старой;

кадастровая стоимость старой квартиры менее 50 млн. рублей;

на момент продажи старой квартиры членам семьи не принадлежат более 50 % в другой квартире, которая по площади или кадастровой стоимости лучше, чем новая квартира, которую семья покупает.

Норма будет применяться задним числом, в отношении доходов, полученных с 1 января 2021 года.