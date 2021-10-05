Продать единственную квартиру без НДФЛ можно через 3 года. Но скоро этот срок обнулят

Платить НДФЛ при продаже квартиры не надо, если вы владели ей более минимального срока. В общем случае он составляет 5 лет, в ряде случаев — 3 года. А для некоторых ситуаций его вообще отменят.

Минфин в письме № 03-04-05/73598 от 10.09.2021 пояснил, что при продаже единственного жилья минимальный срок — 3 года.

Если продать раньше, будет налогооблагаемый доход, который можно уменьшить на вычет в 1 млн. руб. или фактические расходы.

Вместе с тем, отмечает Минфин, сейчас разрабатывается законопроект, по которому семьи с 2 детьми будут освобождены от НДФЛ при продаже квартиры с малым сроком владения.

Напомним, мы рассказывали об этом проекте.

Условия освобождения от НДФЛ следующие: