Продать единственную квартиру без НДФЛ можно через 3 года. Но скоро этот срок обнулят

Платить НДФЛ при продаже квартиры не надо, если вы владели ей более минимального срока. В общем случае он составляет 5 лет, в ряде случаев — 3 года. А для некоторых ситуаций его вообще отменят.
Минфин в письме № 03-04-05/73598 от 10.09.2021 пояснил, что при продаже единственного жилья минимальный срок — 3 года.
Если продать раньше, будет налогооблагаемый доход, который можно уменьшить на вычет в 1 млн. руб. или фактические расходы.
Вместе с тем, отмечает Минфин, сейчас разрабатывается законопроект, по которому семьи с 2 детьми будут освобождены от НДФЛ при продаже квартиры с малым сроком владения.
Напомним, мы рассказывали об этом проекте.
Условия освобождения от НДФЛ следующие:
- налогоплательщик — это родитель не менее 2 детей в возрасте до 18 лет (24 — если они студенты);
- в этом году или не позднее 30 апреля следующего года семья покупает другую квартиру;
- площадь новой квартиры или ее кадастровая стоимость больше, чем у старой;
- кадастровая стоимость старой квартиры менее 50 млн. рублей;
- на момент продажи старой квартиры членам семьи не принадлежат более 50 % в другой квартире, которая по площади или кадастровой стоимости лучше, чем новая квартира, которую семья покупает.