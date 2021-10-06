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Как платить НДФЛ с однодневных командировок? Разъясняет Минфин

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Рубрика НДФЛ
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При однодневной командировке с суммы оплаты проезда НДФЛ платить не надо. А вот с суммы компенсации питания — надо.

Суточные при однодневной командировке не выплачиваются, напоминает Минфин.

Такое разъяснения даны в письме ведомства от 09.09.2021.

При направлении работника в однодневную командировку суточные не платятся. Но оплатить проезд работодатель обязан.

С суммы расходов на проезд НДФЛ исчислять и уплачивать не надо. Такая компенсация не признается доходом работника.

А вот если компания решит оплатить еще и питание своих сотрудников в однодневной командировке, то с этих сумм надо уплачивать НДФЛ.

Также Минфин напомнил, что командировка должна быть связана с интересами работодателя и с выполнением трудовой функции сотрудника.

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